السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أسرة "على كلاي" تبدأ التصوير في هذا الموعد

أحمد العوضي، فيتو
أحمد العوضي، فيتو
18 حجم الخط

نبدأ أسرة مسلسل “على كلاي” الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، تصوير أول مشاهد العمل خلال الأسبوع الجاري، داخل أحد الديكورات الرئيسية للعمل، وتجمع المشاهد الأولى للعمل كلا من بطل العمل، والفنانة التونسية درة.

وتشهد أحداث العمل محاولة الفنانة التونسية درة الانتقام من زوجها خلال أحداث مسلسل علي كلاي، الذي يقوم بدوره الفنان أحمد العوضي بسبب معرفتها بعلاقة الحب بينه وبين يارا السكري ضمن أحداث العمل.

ويشهد مسلسل "علي كلاي" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، تطورات مثيرة في أحداثه، حيث تتعرض زوجة العوضي، التي تجسد شخصيتها الفنانة درة للكثير من الأزمات.

وفي مفاجأة مثيرة، استقر القائمون على المسلسل على أن تكون أول مشاهد العمل داخل حلبة مصارعة، حيث تجتمع هذه المشاهد مع بطل العمل، أحمد العوضي، وعدد من المشاركين، ويضيف ذلك إلى المسلسل طابعًا رياضيًا وحركيًا، مما يعزز جاذبية العمل للجمهور.

قصة "علي كلاي".. تاجر عقارات يواجه الأزمات

تدور أحداث "علي كلاي" حول شخصية تاجر عقارات يدير معرض سيارات ضخمًا، إلا أنه يواجه سلسلة من الأزمات والمشاكل التي تترتب على تجارته وتأثيراتها على حياته الشخصية والاجتماعية. المسلسل يتناول الصراع مع الظروف المحيطة والتحديات التي يواجهها الشخص في محاولة للحفاظ على استقراره الشخصي والعائلي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد العوضي علي كلاي مسلسل علي كلاي مسلسلات رمضان 2026 اخبار الفن درة

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2026، درة تنتقم من أحمد العوضي في الحلقات النهائية من علي كلاي

أحمد العوضي يعمل بتجارة السيارات ضمن أحداث مسلسل "علي كلاي"

الأكثر قراءة

بايرن ميونخ ويونيون برلين يتعادلان 1/1 في الشوط الأول بالدوري الألماني

هل تحول الفيروس الخلوي التنفسي إلى وباء في مصر؟ مستشار الرئيس للصحة يرد

عباقرة مجهولون، " قيس بن أبي حازم الأحمسي" عاصر الجاهلية والإسلام ولم ير رسول الله

البلدي تواصل الارتفاع، سعر الفراخ في الأسواق (آخر تحديث)

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم السبت

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يحسم الشوط الأول لصالحه أمام توتنهام

عالم أزهري يوضح سبب اجتماع الملائكة في صلاتى الفجر والعصر (فيديو)

لكشفه سر حلم والدته “سوزان”، علاء مبارك يوجه رسالة لـ فاروق حسني

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحمد كريمة: الحسن كان أشبه الناس وجهًا بالنبي وهذه قصة ولادته

أحمد كريمة: الإمام الحسن وجه النور الذي وحد الأمة وورث عبقرية النبوة

من القرآن والسنة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أصحابه؟

المزيد
الجريدة الرسمية