مصطفى محمد يطير من فرنسا للعين الإماراتية استعدادا لمعسكر المنتخب

ينتظم مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، غدا الأحد، في معسكر منتخب مصر بمدينة العين في الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر.

ويطير مصطفى محمد لمدينة العين غدا استعدادا للانضمام لمعسكر المنتخب في مدينة العين الإماراتية.

ويلتقي فريق نانت الذي يضم مصطفى محمد امام نظيره لوهافر، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، على ملعب "أوشين"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2025-2026.

كما يطير محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، إلى مدينة العين الإماراتية، استعدادا للانضمام لمعسكر منتخب مصر بمدينة العين في الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر.

ومن المقرر أن يطير الثنائي إلى العين غدا الأحد، عقب انتهاء مباراتهما بين ليفربول ومانشستر سيتي والتي ستقام في السادسة والنصف غدا الاحد ضمن الجولة ال11 من الدوري الانجليزي.

قائمة اللاعبين المختارة لمعسكر شهر نوفمبر

محمد الشناوي

أحمد الشناوي

محمد صبحي

مصطفي شوبير

محمد هاني

محمد حمدي

احمد فتوح

رامي ربيعة

خالد صبحي

حسام عبد المجيد

محمد إسماعيل

مروان عطية

حمدي فتحي

مهند لاشين

محمد شحاته

محمود صابر

محمود حسن تريزيجيه

إبراهيم عادل

مروان عثمان

عمر مرموش

أحمد سيد زيزو

محمود عبد الحفيظ زلاكة

محمد صلاح

اسامه فيصل

صلاح محسن

مصطفى محمد.

ويشارك منتخب مصر في دورة الإمارات الودية الدولية، التي تقام خلال الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر المقبل.

ويخوض منتخب مصر مباراتين فقط في الدورة.

مواعيد مباريات دورة الإمارات الودية

تشهد دورة الإمارات أربع مباريات، بحيث يخوض كل فريق مباراتين خلال المنافسات.. جاءت مواعيدها كالتالي:

إيران × كاب فيردي – 13 نوفمبر

مصر × أوزبكستان – 14 نوفمبر

مباراة المركز الثالث – 17 نوفمبر (وتجمع الفريقين الخاسرين في أول مباراتين)

المباراة النهائية – 18 نوفمبر (تجمع الفريقين الفائزين في أول مباراتين)

كما اتفق اتحاد الكرة على إقامة مباراة ودية أمام نيجيريا يوم 14 ديسمبر المقبل باستاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا 2026 بالمغرب.

