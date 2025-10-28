أسامة ربيع: تعاملنا بشكل فوري مع حادث جنوح ناقلة النفط KOMANDER خلال عبورها للقناة

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، بأن حركة الملاحة بالقناة منتظمة من الاتجاهين، ولم تتأثر بطوارئ الملاحة التي وقعت ظهر اليوم، بعد نجاح جهود الإنقاذ البحري في التعامل الفوري مع حادث جنوح ناقلة النفط KOMANDER ، خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الشمال.

رصد حادث الجنوح

وأوضح رئيس الهيئة في تصريحات له أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بحدوث عطل في ماكينات الناقلة أدى إلى جنوحها في الكيلومتر 47 ترقيم قناة في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، تم الدفع على الفور بخمس قاطرات تابعة للهيئة: وهي القاطرة "محمد بشير"، والقاطرة مساعد ٤"، والقاطرة" بورسعيد ٣"، والقاطرة" سويس ١" والقاطرة" نبيل الهلالي" للقيام بأعمال الشد اللازمة وتعويمها مرة أخرى، بالإضافة إلى مشاركة القاطرة "عزت عادل" لأعمال القطر.

إنجاز أعمال الإنقاذ بدقة

وأشار الفريق ربيع إلى أن أعمال الدفع بالقاطرات وأعمال الإنقاذ اللازمة لم تستغرق سوى 30 دقيقة فقط حيث نجحت قاطرات الهيئة في التعامل مع الموقف الملاحي الطارئ وإنهاؤه في الساعة الواحدة ظهرا، تلاها بدء قطرالناقلة بواسطة قاطرة الإنقاذ "عزت عادل" بقوة شد 160 طن إلى منطقة البحيرات، ومن ثم عودة حركة الملاحة بشكل طبيعي من الاتجاهين.

يبلغ طول الناقلة 274 مترا، وعرضها 48 مترا، وحمولتها 80 ألف طن.

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة أكد فيها قدرة قناة السويس على التعامل الفوري مع المواقف الصعبة وإدارة طوارئ الملاحة بكفاءة واقتدار في ظل ما تزخر به الهيئة من كفاءات بشرية وإمكانيات فنية وأسطول بحري متطور وخبرات متراكمة في مجال القطر والإنقاذ.

جدير بالذكر أن حركة الملاحة بالقناة تشهد اليوم عبور 34 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.4 مليون طن.

