السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات الأسبوع الماضي

البورصات الخليجية
رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء أسبوع من التداولات بالبورصات الخليجية، وعلى الرغم من أن الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بـ25 نقطة أساس إلا أن تفاعل الأسواق جاءت متباينة.


الإمارات

أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 6059.43 نقطة متراجعًا 0.11% بضغط أداء بعض الأسهم القيادية.

وفي أبوظبي تراجع مؤشر سوق أبوظبي العام عند 10099.90 نقطة متراجعًا 1% في أسبوع.


المملكة العربية السعودية


غلب اللون الأخضر على مؤشر بورصة السعودية الأسبوع الماضي بدعمٍ من صعود ثلاثة قطاعات رئيسية.


وأنهى المؤشر تعاملات الأسبوع عند 11,655.85 نقطه مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند 11,611.68 نقطة وبارتفاع 0.38% أو 44 نقطة وارتفع رأس المال السوقي بقيمة 28.45 مليار ريال ليصل إلى 9.668 تريليون ريال مقارنة 9.639 تريليون ريال بنهاية الأسبوع السابق.


وفيما يخص قيم التداولات الأسبوعية فقد سجلت 27.34 مليار ريال مقارنة مع 24.62 مليار ريال بالأسبوع الماضي بارتفاع نسبته 11% كما سجلت أحجام التداولات صعودًا بنحو 7.44% لتصل إلى 1.2 مليار سهم مقارنة بـ 1.12 مليار سهم للأسبوع السابق  .


الكويت


سجلت بورصة الكويت محصلة خضراء في الأسبوع الأخير من أكتوبر بدعم من ارتفاع تسع قطاعات رئيسية مع موسم نتائج الأعمال عن الربع الثالث، وأنهى مؤشر السوق الأول تعاملات الأسبوع عند مستوى 9565.92 نقطة مسجلًا ارتفاع  بنسبة 1.15% أو 108.96 نقطة
وكذلك اختتم مؤشر السوق العام تعاملات الأسبوع عند 9031.88 نقطه بارتفاع 1.22% أو 108.86 نقطة مقارنة بالأسبوع الماضي وصعد مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.20% أو 17.59 نقطة ليغلق عند 8853.63 نقطه وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 1.52% رابحًا 130.04 نقطة.


وبالنسبة للقيمة السوقية فقد صعدت بأكثر من 1% خلال الأسبوع مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي مسجلة 54.01 مليار دينار بزيادة 651 مليون دينار.


فيما انخفضت أحجام التداولات الأسبوعية إلى 2.66 مليار سهم وكذلك تراجعت قيم التداولات إلى 695.59 مليون دينار وهبطت الصفقات إلى 153.85 ألف صفقة فهي متحصله متباينه لأداء المؤشرات الخليجيه في أسبوع خفض الفائدة الامريكيه.

