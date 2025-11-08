فريدة عثمان تتأهل لنصف نهائي سباق 50 متر حرة وفراشة بالتضامن الإسلامي

18 حجم الخط

تأهلت فريدة عثمان لاعبة المنتخب الوطني للسباحة، لنصف نهائي دورة ألعاب التضامن الإسلامي، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية، وتستمر حتى يوم 21 نوفمبر الجاري.

ووصلت فريدة عثمان للدور نصف النهائي، بعد أن احتلت المركز الأول في تصفيات سباق 50 متر فراشة بزمن قدره 27.33 ثانية.

كما تأهلت فريدة عثمان لنصف نهائي سباق 50 متر حرة أيضا، بعد تحقيق المركز الأول في التصفيات بزمن قدره 26.50 ثانية.

بعثة رمزية في دورة التضامن الإسلامي

وتشارك مصر ببعثة رمزية خلال منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تقام في الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر الجاري، وذلك في 12 لعبة من أصل 23 لعبة مدرجة في جدول المنافسات.

وتنافس مصر خلال دورة التضامن الٱسلامي بالرياض، في رياضات السباحة، ألعاب القوى، كرة السلة 3×3، الملاكمة،الهجن، الفروسية، الجودو، تنس طاولة، تايكوندو، رفع أثقال، مصارعة، ألعاب بارالمبية (ألعاب قوى – رفع الأثقال).

