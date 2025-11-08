السبت 08 نوفمبر 2025
خارج الحدود

زيادة ملحوظة في رفض لجوء السوريين إلى ألمانيا

اللاجئين السوريين
اللاجئين السوريين
ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، شهد شهر أكتوبر الماضي رفض السلطات الألمانية 1906 طلبات لجوء للسوريين في زيادة ملحوظة عن الأشهر السابقة.

وكشفت  بيانات المكتب الاتحادي الألماني لشؤون الهجرة واللاجئين، لم يتجاوز عدد الطلبات المرفوضة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي 163 طلبا فقط.


وفي  ديسمبر الماضي علّق المكتب معظم قراراته المتعلقة بطلبات السوريين، مبررا ذلك بالتطورات المتسارعة في سوريا عقب الإطاحة بالرئيس بشار الأسد. ومع ذلك، استمرت القرارات الشكلية، مثل تحديد أن دولة أوروبية أخرى هي المسؤولة عن معالجة الطلب.

كما استمر المكتب في اتخاذ قرارات بشأن طلبات مقدّمة من مرتكبي جرائم ومصنّفين كخطرين أمنيا، وهم أشخاص تعتبرهم السلطات الأمنية قادرين على ارتكاب جرائم جسيمة تصل إلى تنفيذ هجمات إرهابية.

وقال المكتب: "أصدر المكتب في حالات فردية مبررة قرارات رفض كاملة بحق مواطنين سوريين".

