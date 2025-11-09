عباقرة ولكن مجهولون، "مجاشع بن مسعود السلمي" قائد مغوار شارك في فتح فارس والهند

18 حجم الخط

على مر التاريخ الإسلامي لمعت أسماء عباقرة في مختلف المجالات مثل: ابن الخطاب، والصديق، وعلي بن أبي طالب، وعمر بن عبد العزيز، والبخاري، والشافعي، وابن حنبل، ابن سينا.. ابن رشد.. الكندي.. الفارابي.. الخوارزمي.. الطبري.. أبو حامد الغزالي.. البوصيري.. حتى محمد عبده.. المراغي.. المنفلوطي.. رفاعة الطهطاوي.. طه حسين.. العقاد.. أحمد شوقي.. عبد الحليم محمود.. محمد رفعت.. النقشبندي.. الحصري.. عبد الباسط.. وغيرهم، في العصر الحديث.

لكن هناك أسماء مهمة كان لها بصماتها القوية على العلم والحضارة، ولا يكاد يعرفها أحد.

في هذه الحلقات نتناول سير بعض هؤلاء العباقرة المجهولين.



مجاشع بن مسعود السلمي، قائد مغوار،

شارك في فتح فارس والهند

يعد مجاشع بن مسعود أحد الصحابة، والقادة غير المشهورين، شارك في فتح بلاد فارس والهند، ومع ذلك لم تهتم به كتب التراث كثيرا.

من هو؟

هو مجاشع بن مَسْعُود بن ثَعْلَبَة بن وهب بن عَائِذ بن يَرْبُوع بن يسَار بن عَوْف، بن امرئ الْقَيْس، بن بهثة بن سليم الْبَصْرِيّ. لَهُ صُحْبَة. نزل البصرة.

قائد شجاع وجسور

تروي بعض الكتب التي تحدثت عنه أنه صحابي، من القادة الشجعان، استخلفه المغيرة بن شعبة على "البصرة" أثناء خلافة الفاروق عمر.، وَكَانَ مجاشع أيام عمر بن الخطاب على رأس جيش يحاصر مدينة توج (وهي قرية تقع في إيران حاليا) ففتحها.

وغزا مجاشع "كابل"، فاضطر صاحبها وكان يدعى "الأصبهبذ" لمصالحته. وقيل: كان على يديه فتح "حصن أبرويز" بفارس.

وقيل: إنه لما غزا كابل من بلاد الهند، وفتحها، دخل بيت الأصنام، فأخذ جوهرة من عين الصنم، وقال: لم آخذها إلا لتعلموا أنه لا يضر ولا ينفع.

له خمسة أحاديث، في الصحيحين وغيرهما.

روى عَنْهُ أَبُو عثمان النهدي، وكليب بْن شهاب، وعبد الملك بْن عمير، وأسلم قبل أخيه مجالد.

ويُروى عن مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِابْنِ أَخٍ لَهُ لِيُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا، بَلْ نُبَايِعُ عَلَى الإِسْلامِ، فَإِنَّهُ لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَيَكُونُ مِنَ التَّابِعِينَ بِإِحْسَانٍ"، فَبَايَعَهُ.

وعَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا فِي غَزَاةٍ مَعَ مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُودٍ فَعَزَّتِ الْغَنَمُ، (وفي رواية: فَعَزَّتِ الْإِبِلُ)، فَقَامَ مُنَادِيهِ فَنَادَى إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ جَدْعًا مِنَ الضَّأْنِ يُجْزِئُ مِمَّا يُجْزِئُ مِنْهُ الثَّنِيَّةُ" (والمقصود بذلك في الصدقات).

وقال عنه البخاري وغيره: له صحبة، وله رواية في الصحيحين وغيرهما.. روى عنه أبو عثمان النهدي، وكليب بن شهاب، وأبو ساسان الرقاشي، وعبد الملك بن عمير، وغيرهم، وله ذكر في ترجمة نصر بن حجاج.

وقيل إن مجاشع تزوج شميلة بنت أبي حيوة بن أزيهرالدوسية، فقُتل عنها يوم الجمل، فتزوجها عبد اللَّه بن عباس.

كرمه

وكان مجاشع من الكرماء، حيث وفد عليه عمرو بن معدي كرب، وهو في البصرة، فأعطاه عشرة آلاف درهم، وفرسا وسيفا ودرعا، فمضى وهو يشكره.

وفاته

وكان يوم الجمل، مؤيدا لموقف السيدة عائشة، ضد الإمام علي، كرم الله وجهه، وكان أميرا على المقاتلين من بني سليم، فقتل قبل أن يحتدم القتال.

وقيل: قتل مجاشع وأخوه مجالد يَوم الجمل بالبصرة مع عائشة، وكلّ ذلك قبل أن يقدم علي، وقبل أن يندلع القتال الأكبر.

وقيل: قتل يَوم الجمل يَوم الحرب التي حضرها: عَليّ، وطلحة، والزبير.

ودفن بداره في "بني سدوس" بالبصرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.