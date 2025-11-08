السبت 08 نوفمبر 2025
حوادث

إحالة تشكيل عصابي لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة وتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب للجنايات

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باحالة تشكيل عصابي بالقاهرة لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة وتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لمحكمة الجنايات.

 

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أن عاطلًا، مقيم بالقاهرة، قاد تشكيلًا عصابيًا، قام عبره بإدارة حساب على أحد تطبيقات الهواتف المحمولة لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لثلاث سيدات مقابل مبالغ مالية، دون تمييز.


وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم حوالي 2 كيلو جرام من المواد المخدرة (حشيش، هيروين، آيس)، وكمية من الأقراص المخدرة، و6 هواتف محمولة، تبين احتواؤها على أدلة تثبت نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكابهم الأنشطة الإجرامية المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

محكمة الجنايات نيابة القاهرة الجديدة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة الاتجار بالمواد المخدرة أمن القاهرة

