سلوت يتغنى بـ محمد صلاح بعد عودته للتألق مع ليفربول

تحدث الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن عودة الدولي المصري محمد صلاح للتهديف، وظهوره بشكل مميز مع الريدز خلال المباريات الأخيرة.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي: "من المفيد جدًا أن يكون التركيز الأساسي على اللاعبين الذين يسجلون الأهداف".

أضاف: "من المهم للغاية بالنسبة لنا أن يواصل صلاح تسجيل الأهداف، كما أنه من المهم أيضًا أن يساهم في مساعدة الفريق من خلال عمله الدفاعي، وهو ما قام به بالفعل في المباريات الأخيرة".

محمد صلاح سجل هدفًا في انتصار ليفربول ضد أستون فيلا، ثم قدم مباراة مميزة أمام ريال مدريد، الثلاثاء الماضي، في دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، من المقرر أن تقام في تمام السادسة والنصف مساء بعد غد الأحد، على ملعب الاتحاد، لحساب الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

