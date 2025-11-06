هالاند يصنع التاريخ في دوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، أصبح النرويجي هالاند لاعب مانشستر سيتي أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل في 5 مباريات متتالية مع 3 أندية مختلفة.

وحقق هالاند ذلك مع سالزبورج النمساوي (2019-2020)، وبروسيا دورتموند (2020-2021)، قبل أن يهز شباك فريقه القديم ليصل إلى مباراته الخامسة على التوالي مع السيتي بالنسخة الحالية لدوري الأبطال 2025-2026.

وفاز مانشستر سيتي على بوروسيا دورتموند بنتيجة 4-1 وسجل فيل فودين هدفين بالدقيقتين (22 و57) وإيرلينغ هالاند (29) وريان شرقي (90 +1) في حين أحرز فالديمار أنتون هدف دروتموند بالدقيقة (72).

بهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 10 نقاط في الترتيب الرابع.

