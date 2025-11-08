تحرر 12 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بالقليوبية 

18 حجم الخط

شنت إدارة تموين مركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية، حملة تموينية مفاجئة على البدالين التموينيين بدائرة الإدارة، وأسفرت الحملة عن تحرير 12 مخالفة تموينية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، بتكثيف الرقابة على الأنشطة التجارية والمخابز والأسواق والبدالين التموينيين، وبمتابعة المهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 12 مخالفة تموينية، شملت 2 محضر تصرف في سلع تموينية عبارة عن 29 كرتونة زيت، و8 زجاجات زيت، بإجمالي 356 زجاجة زيت تمويني، و71 كيس مكرونة، 5مخالفات لعدم وجود قائمة تشغيل، و3مخالفات لعدم وجود سجل زيارات للمفتشين، و2 مخالفة غلق في مواعيد العمل الرسمية دون إذن مسبق.

وأكدت مديرية التموين بالقليوبية استمرار حملاتها الرقابية المفاجئة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لضبط المخالفين والحفاظ على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

