السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحرر 12 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بالقليوبية

د. تامر صلاح وكيل
د. تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالقليوبية، فيتو
18 حجم الخط

 شنت إدارة تموين مركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية، حملة تموينية مفاجئة على البدالين التموينيين بدائرة الإدارة، وأسفرت الحملة عن تحرير 12 مخالفة تموينية.

تموين القليوبية يضبط 51 مخالفة بالمخابز والأسواق في 4 مدن

دموع وفرحة وزغاريد، فوز 1219 شخصا بقرعة الحج في القليوبية (فيديو)

تحرر 12 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بالقليوبية 

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، بتكثيف الرقابة على الأنشطة التجارية والمخابز والأسواق والبدالين التموينيين، وبمتابعة المهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 12 مخالفة تموينية، شملت 2 محضر تصرف في سلع تموينية عبارة عن 29 كرتونة زيت، و8 زجاجات زيت، بإجمالي 356 زجاجة زيت تمويني، و71 كيس مكرونة، 5مخالفات لعدم وجود قائمة تشغيل، و3مخالفات لعدم وجود سجل زيارات للمفتشين، و2 مخالفة غلق في مواعيد العمل الرسمية دون إذن مسبق.

وأكدت مديرية التموين بالقليوبية استمرار حملاتها الرقابية المفاجئة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لضبط المخالفين والحفاظ على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أيمن عطية محافظ القليوبية ايمن عطية

مواد متعلقة

تموين القليوبية يضبط 51 مخالفة بالمخابز والأسواق في 4 مدن

تخصيص 10 أماكن لتلقي لقاح الأنفلونزا في القليوبية

المشدد 15 عاما لسائق وتغريمه 200 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات في القليوبية

أخبار الحوادث اليوم: القبض على مادونا في القليوبية.. الأمن يكشف حقيقة اختفاء طفل ببني سويف.. إحالة السائح الكويتي المتهم في حادث كوبري أكتوبر إلى الجنايات

الأكثر قراءة

بعد مقترح فاروق حسني، تحرك برلماني بشأن مستقبل متحف التحرير

انخفاض البيضاء والبلدي "لغز محير"، سعر الفراخ اليوم السبت 8 نوفمبر 2025

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

الهبرد يتراجع 5 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

انتخابات مجلس النواب، انطلاق عمل غرفة عمليات التنسيقية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج

الصغرى بالقاهرة 20 والعظمى بالأقصر 33، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

تشكيل توتنهام المتوقع ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

سعر السمك اليوم، ارتفاع الجمبري 30 جنيها والمكرونة 5 والبلطي "كل يوم بحال"

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"هلّا شققتَ عن قلبه" وخطورة الرشوة، الأوقاف تعلن مواضيع خطبة الجمعة المقبلة

هل تتضاعف صلاة الفرض والنافلة في المسجد الحرام؟

الإفتاء توضح معنى توحيد أسماء الله تعالى والصفات وحكم تأويلها

المزيد
الجريدة الرسمية