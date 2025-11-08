السبت 08 نوفمبر 2025
البابا تواضروس يتابع الترتيبات الخاصة باحتفالية الذكرى الـ17 لمجمع نيقية

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اجتماعا بالمقر البابوي بالقاهرة مع اللجنة العامة لاحتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمرور ١٧ قرنا على انعقاد مجمع نيقية.

واستمع قداسة البابا تواضروس الثاني إلى عرضٍ من أعضاء اللجنة للرؤية العامة للاحتفالات، وناقشهم في الترتيبات الخاصة بها، ومنحهم بعض التوجيهات بما يضمن خروج الاحتفال بهذا الحدث الكنسي التاريخي بصورة تليق به وبالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه جرى الاتفاق على أن تقام الاحتفالية تحت عنوان "نيقية.. إيماننا الحي".

وتقرر أن تنظم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٢ من نوفمبر الجاري احتفالية كبرى في ختام احتفالاتها بمرور ١٧ قرنا على انعقاد مجمع نيقية المسكوني الأول، تتضمن عدة أعمال إبداعية تتناول مجمع نيقية وأبطاله وموضوعه ومقرراته، والدروس المستفادة منه، بهدف إلقاء الضوء على أهمية هذا المجمع في التاريخ المسيحي، ودور آباء الكنيسة القبطية فيه، لزيادة وعي أبناء الكنيسة بهذه الأحداث والقضايا الإيمانية وكيفية الإستفادة منها في حياتهم.

يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نظمت احتفالية على المستوى الإقليمي في شهر مايو الماضي حضرها بطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الثلاثة بالشرق الأوسط بمناسبة مرور ١٧ قرنًا على انعقاد مجمع نيقية.

وعلى المستوى الدولي استضافت خلال شهر أكتوبر الماضي، في إطار المناسبة ذاتها، المؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي.

بينما تقيم احتفالية "نيقية.. إيماننا الحي" لأبنائها بالإيبارشيات في مصر والخارج لمدة خمسة أيام خلال الشهر الجاري.

