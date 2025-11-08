موعد والقناة الناقلة لمباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

يستضيف ملعب توتنهام هوتسبير مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد، في افتتاح منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل التقدم في جدول الدوري الإنجليزي واقتحام المربع الذهبي، لحين خوض باقي لقاءات الجولة نفسها.

موعد مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد



تنطلق مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 3:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد



تذاع مباراة توتنهام أمام مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.



ويحتل توتنهام المركز السادس برصيد 17 نقطة، بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثامن.





