السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد والقناة الناقلة لمباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

توتنهام
توتنهام
18 حجم الخط

يستضيف ملعب توتنهام هوتسبير مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد، في افتتاح منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل التقدم في جدول الدوري الإنجليزي واقتحام المربع الذهبي، لحين خوض باقي لقاءات الجولة نفسها.

 

موعد مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد 


تنطلق مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 3:30 بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد


تذاع مباراة توتنهام أمام مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

 


ويحتل توتنهام المركز السادس برصيد 17 نقطة، بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثامن.

 

 


 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

توتنهام مانشستر يونايتد توتنهام ومانشستر يونايتد مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد توتنهام ضد مانشستر يونايتد مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد توتنهام أمام مانشستر يونايتد مباراة توتنهام أمام مانشستر يونايتد الدوري الانجليزي البريميرليج

مواد متعلقة

مانشستر يونايتد يسعى لضم نجم برشلونة

توتنهام يقسو على كوبنهاجن برباعية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء والبلدي "لغز محير"، سعر الفراخ اليوم السبت 8 نوفمبر 2025

انتخابات مجلس النواب، انطلاق عمل غرفة عمليات التنسيقية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج

تشكيل توتنهام المتوقع ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

الصغرى بالقاهرة 20 والعظمى بالأقصر 33، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

موعد مباراة سندرلاند ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

سعر السمك اليوم، ارتفاع الجمبري 30 جنيها والمكرونة 5 والبلطي "كل يوم بحال"

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت، عيار 21 وصل لهذا المستوى

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح معنى توحيد أسماء الله تعالى والصفات وحكم تأويلها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 8 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 8 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية