توتنهام يقسو على كوبنهاجن برباعية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

دوري ابطال اوروبا، حقق فريق توتنهام الإنجليزي فوزا هاما على ضيفه كوبنهاجن الدنماركي بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ4 من دوري ابطال اوروبا للموسم الحالي 2025/2026.

سجل رباعية توتنهام اللاعب برينان جونسون في الدقيقة 19 من أحداث الشوط الأول، ويلسون أودوبيرت في الدقيقة51 وجواو بالينيا في الدقيقة 67، وميكي فان دي فين في الدقيقة 69

بهذه النتيجة يرفع توتنهام رصيده إلى 8 نقاط من 4 مباريات، من خلال الفوز في مباراتين والتعادل في مثلها.

وبدأ توتنهام مشواره في دوري ابطال اوروبا بالتعادل أمام موناكو في الجولة الأولى، ثم تعادل جديد أمام بودو جليمت في الجولة الثانية، قبل الفوز على فياريال في الجولة الثالثة، وكوبنهاجن في الجولة الرابعة.

نظام دوري أبطال أوروبا

ويشارك 36 فريقا من مختلف أنحاء القارة الأوروبية في مسابقة دوري ابطال اوروبا في نسخة البطولة الجديدة 2025-2026، بدلا من 32 ناديًا كما جرت العادة على مدار عدة سنوات مضت قبل أن يسدل الستار على هذا النظام في 2023-2024.

ويخوض كل فريق في مرحلة الدوري في دوري ابطال اوروبا 8 مباريات ضد 8 منافسين مختلفين، بواقع 4 على ملعبه و4 خارجه، بدلا من 6 لقاءات بنظام المجموعات الملغى قبل أكثر من عام كامل.

وتحُول قواعد المسابقة دون وقوع فريقين من نفس البلد في مواجهة مبكرا خلال مرحلة الدوري، على غرار ريال مدريد وبرشلونة من إسبانيا، وليفربول وأرسنال ومانشستر سيتي من إنجلترا.

وعلى غرار الموسم الماضي، تتأهل أول 8 فرق في الترتيب النهائي مباشرة إلى دور الـ16، بينما تلعب الأندية الواقعة بين المركزين التاسع والـ 24 وجها لوجه بنظام الذهاب والعودة، ليتأهل 8 منها إلى ثمن النهائي، وبعدها تستكمل البطولة بالنظام المعتاد حتى المباراة النهائية.

