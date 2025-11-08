موعد عزاء المؤلف أحمد عبد الله

18 حجم الخط

تستقبل أسرة المؤلف أحمد عبد الله عزاءه اليوم بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وذلك بعد صلاة المغرب.

وكان المؤلف والسيناريست أحمد عبد الله قد رحل عن عمر ناهز الستين عاما الأربعاء الماضي، وذلك بعد شهور من وفاة صديقه المخرج سامح عبد العزيز.



ولد السيناريست أحمد عبد الله في حي بين السرايات في القاهرة يوم 1 أبريل 1965.

تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة.

وقام خلال دراسته الجامعية بكتابة مسرحيات مأخوذة عن مسرحيات عالمية بتصرف منه على خشبة مسرح الجامعة.

بدأ العمل للمسرح بعد تخرجه مباشرة، وقدم (عالم قطط)، ثم (الابندا)، ثم (حكيم عيون)، قبل أن ينطلق في مشواره السينمائي بمشاركة نجوم الكوميديا في العقد الأول من القرن العشرين بداية من (عبود على الحدود) حتى (غبي منه فيه)، مرورًا بأفلام مثل (كركر) و(يانا ياخالتي).

