السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حالة الطقس غدا، الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار الخفيفة

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار، غدا السبت، حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحرى وذلك على فترات متقطعة.

شبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

ارتفاع "مزعج" في الحرارة بالقاهرة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت  و يسود طقس خريفى معتدل حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على  السواحل الشمالية الغربية وحار  على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء


وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 21

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 22
  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس غدا حالة الطقس طقس غدا السبت

مواد متعلقة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا السبت

انخفاض كبير في الصعيد وتحذير من الصغرى، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

احذروا البرد، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة

درجات الحرارة غدا الجمعة في مصر

شبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

الأكثر قراءة

تفاصيل اندلاع حريق قرب مجسمات الأهرامات في السعودية (فيديو)

محافظ الإسكندرية يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب 2025

الهلال يقلب الطاولة على النجمة ويفوز 4-2 في الدوري السعودي

الأزهر يدين تفجير مسجد داخل مجمع مدارس بجاكرتا ويؤكد تضامنه مع إندونيسيا

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالإسكندرية

محمد صلاح على بعد خطوة من معادلة رقم تاريخي جديد في الدوري الإنجليزي

حالة الطقس غدا، الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار الخفيفة

تفسير رؤيا الرجل الأسود في المنام وعلاقتها بارتكاب المعاصي والذنوب

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، نهائي السوبر المصري.. مانشستر سيتي ضد ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الرجل الأسود في المنام وعلاقتها بارتكاب المعاصي والذنوب

محمد سيد طنطاوي يوضح معنى النجدين في قوله تعالى «وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ»

الأوقاف تحذر من فخ السوشيال ميديا: كل لايك بيسرق منك لحظة عمر

المزيد
الجريدة الرسمية