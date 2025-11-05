تنفيذ برنامج "المنبر الثابت" بمساجد بورسعيد، ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك" (صور)

تواصل مديرية الأوقاف بمحافظة بورسعيد الأنشطة الدعوية التي يقوم بها الأئمة ضمن برنامج المنبر الثابت، بجانب لقاءات المدارس العلمية، بمساجد المحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف.

مساجد بورسعيد تحتضن أنشطة برنامج المنبر الثابت

أشرف على تنفيذ برنامج المنبر الثابت بمساجد بورسعيد فضيلة الشيخ الدكتور مختار عيسى دياب، مدير مديرية أوقاف بورسعيد، ومتابعة فضيلة الشيخ الدكتور عـمـاد هيبة، مـدير الدعوة بالمديرية، وفضيلة الشيخ عبد السلام البدوي، مسؤول الإرشاد الديني.

مساجد بورسعيد عامرة بأنشطة المنبر الثابت

وأوضحت مديرية الأوقاف ببورسعيد في تصريحات صحفية صادرة عنها أن هذا البرنامج الدعوي يأتي ضمن استراتيجية وزارة الأوقاف في بناء الإنسان، وفي إطار خطة الوزارة لتفعيل الأنشطة الدعوية، واضطلاعا بالدور التوعوي والتثقيفي للأئمة، لنشر خطاب يحقق مقاصد الشريعة وغايتها.

وتضمنت أنشطة البرنامج الدعوي الديني إقامة المدارس العلمية بمسجد التوكيلات بحي الشرق، ومسجد التوحيد بالعاشر من رمضان، ومسجد صالح سليم، ومسجد أم القرى.

وأيضا أقيم “المنبر الثابت” في مساجد مختلفة أيضا ببورسعيد، ومنها مسجد الشاطئ بحي الشرق، حيث أدى “المنبر الثابت” الدكتور محمد عوض منصور إمام وخطيب المسجد.

وأيضا شهد رحاب مسجد العباسي إقامة المنبر الثابت أيضا، حيث أدى المنبر الثابت فضيلة الشيخ محمد المليجي بحضور الشيخ محمد لطفي الواعظ بالأزهر الشريف.

وفي المجمع الإسلامي بالتعاونيات أيضا أقام المنبر الثابت الشيخ محمد الحديدي، إمام وخطيب المسجد.

كما شهد كل من: مسجد صالح سليم ومسجد عبد الرحمن لطفي ومسجد الإحسان، ومسجد القدر ومسجد الهادي، ومسجد عمر بن عبد العزيز، التابع لإدارة الشرق، الشيخ الدسوقي أبو الحمد الرازق إقامة "المنبر الثابت" أيضا.

برنامج المنبر الثابت بجميع مساجد مصر في شهر نوفمبر

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف تعقد 7724 ندوة علمية ضمن برنامج "المنبر الثابت" المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف خلال شهر نوفمبر 2025م، وذلك في 1931 مسجدًا على مستوى محافظات الجمهورية، عقب صلاة العشاء كل ثلاثاء، في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين المؤسستين الدينيتين العريقتين، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك".

وتتناول الندوات مجموعة من القضايا الدينية والمجتمعية المعاصرة التي تمس حياة الناس اليومية، وتعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتقديم الخطاب الديني المتوازن.

ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار جهود الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لتعميق الوعي الديني والفكري، وتعزيز القيم الأخلاقية والإنسانية في المجتمع، وتوحيد الخطاب الدعوي حول القضايا ذات الأولوية الوطنية والاجتماعية، بما يسهم في بناء الوعي وصيانة الهوية الدينية والإنسانية للمجتمع المصري.

