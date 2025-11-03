استقبل الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، الدكتور بهاء الدين محمد الندوي - نائب رئيس جامعة دار الهدى الإسلامية بالهند، والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث سبل التعاون الدعوي والعلمي بين الجانبين.

وزير الأوقاف يستقبل نائب رئيس جامعة دار الهدى بالهند لبحث سبل التعاون الدعوي والعلمي

في مستهل اللقاء رحّب وزير الأوقاف بالوفد الكريم، معربًا عن بالغ سعادته بهذه الزيارة التي تمثل حلقة جديدة في مسيرة العلاقات الوثيقة والمودة العميقة التي تجمع بين مصر والهند، مؤكدًا حرص وزارة الأوقاف على تعزيز التعاون العلمي والدعوي مع المؤسسات الإسلامية الرائدة حول العالم، وتبادل الخبرات في مجال إعداد الدعاة وتأهيل الأئمة والواعظات. كما قدم الوزير التهنئة للوفد على إبرام بروتوكول التعاون مع جامعة الأزهر الشريف؛ راجيًا للجميع دوام التوفيق والسداد.

من جانبه، عبّر الدكتور بهاء الدين محمد الندوي عن خالص شكره وتقديره لوزير الأوقاف على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيرًا إلى أن جامعة دار الهدى التي تأسست منذ أكثر من أربعة عقود، تُعد منارة علمية كبرى تجمع بين تدريس العلوم الشرعية واللغات العالمية والعلوم الحديثة، وتُسهم في تخريج كوادر دعوية تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

عمق العلاقات الدينية والثقافية التي تربط الشعبين المصري والهندي

كما أكد عمق العلاقات الدينية والثقافية التي تربط الشعبين المصري والهندي، معربًا عن تطلعه لتعزيزها ومد جسور التعاون بين جامعة دار الهدى ووزارة الأوقاف المصرية.

وفي ختام اللقاء، ناقش الجانبان سبل التعاون في مجالات المنح الدراسية، وتبادل الزيارات العلمية، ودعم برامج إعداد الدعاة، مؤكدين تطلعهم إلى مزيد من التنسيق المشترك بما يخدم رسالة الوسطية والتسامح ونشر الفكر المستنير.

