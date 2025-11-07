الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث)

الدولار
الدولار
18 حجم الخط

سعر الدولار أمام الجنيه، شهد سعر الدولار أمام الجنيه تراجعا بنحو 5 قروش فى ختام تعاملات الاسبوع، وفقا لآخر تحديث للأسعار في البنك المركزي والبنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري  

- 47.328 جنيها للشراء.

- 47.41 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

- 47.31 جنيها للشراء.
-47.41 جنيها للبيع. 

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

- 47.31 جنيها للشراء.
-47.41 جنيها للبيع. 

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري 

 - 47.31 جنيها للشراء.
-47.41 جنيها للبيع. 

سعر الدولار اليوم في بنك قطر 

- 47.31 جنيها للشراء.
-47.41 جنيها للبيع. 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 

- 47.31 جنيها للشراء.
-47.41 جنيها للبيع. 

الدولار - فيتو
الدولار، فيتو

العملات الأجنبية المتداولة داخل البنوك في مصر

يعد الدولار الأمريكي من أهم العملات الأجنبية المتداولة داخل البنوك في مصر، نظرًا لدوره المحوري في التجارة العالمية والاقتصاد الدولي، ويؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، خاصة المستوردة منها، ما يجعله محل اهتمام دائم من قبل الأفراد والمستثمرين في البنوك، كما يتحدد سعر الدولار وفقًا لآليات العرض والطلب وسعره الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي.   

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية 

كما أن سعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًّا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمي.  

اقرأ التالي: الدولار بكام النهارده؟ أسعار العملة الخضراء بعد الارتفاع الأخير في البنوك

الدولار  - فيتو 
الدولار، فيتو 

أدوات مهمة في تحديد قوة الدولار 

 الدولار هو إحدى الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل: اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني.

ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًّا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.

عوامل تساعد في استقرار الدولار محليا

وفي الفترة الأخيرة، شهد  سعر الدولار في البنوك المصرية، استقرارا، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي: 

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

هيمنة مؤشر الدولار وضخامة الاقتصاد الأمريكي

تعود هيمنة مؤشر الدولار في جانب منها إلى ضخامة الاقتصاد الأمريكي، فحجمه يقارب إجمالي حجم اقتصادات الصين، الثاني عالميًّا، واليابان الثالث، وألمانيا الرابع، مجتمعةً، ويدعم ثقل الولايات المتحدة الاقتصادي أيضًا أسواق رأس المال الأكبر والأكثر سيولة في العالم.  

وتفوق أسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة نظيراتها في البلدان الأخرى، وتحتضن العديد من أكثر الشركات قيمةً وتقدمًا على مستوى العالم، وكذلك فإن أسواق سنداتها هي الأكبر عالميًا، إذ تضخمت سوق سندات الخزانة الأمريكية وحدها لتبلغ 27 تريليون دولار، وعندما تحتاج الشركات إلى سيولة نقدية، فإنها تتجه في الأغلب إلى الأسواق الأمريكية، سواءً كان ذلك لبيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض.

يذكر أن الدولار هو العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل “العملة الخضراء” في غيرها مكانة شعبية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول الدولار اليوم في البنك المركزي المصري الدولار الأمريكي الدولار اليوم في بنك مصر الدولار امام الجنيه الدولار بكام الدولار بكام النهارده الدولار اليوم

مواد متعلقة

ارتفاع سعر جرام الذهب خلال التعاملات بالصاغة

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر جرام الذهب صباح اليوم الجمعة بالصاغة، وعيار 21 وصل إلى هذا المستوى

سعر الدينار الكويتي فى البنوك المصرية مساء اليوم

سعر جرام الفضة مساء اليوم الخميس

سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه في البنك المركزي

يسجل 12.91 جنيه في هذا البنك، سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

تعرف على سعر الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية

الأكثر قراءة

مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 96 مليون جنيه

حكم قراءة سورة يس لمن توفى يوم الجمعة

من فرحة الحفل إلى مأساة الطريق، أضواء الغناء تتحول لظلام الفقد بحادث إسماعيل الليثي (صور)

اعترافات صادمة لبلوجر متهمة بنشر فيديوهات لقصص إباحية مفبركة

منتخب مصر تحت 17 عاما يتعادل مع فنزويلا 1/1 ويحافظ علي صدارة المجموعة

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث)

انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للفترة 2025-2029

إقبال ملحوظ، سفراء مصر بالخارج يشيدون بعملية التصويت في اليوم الأول لانتخابات النواب

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب خلال التعاملات بالصاغة

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الجمعة (آخر تحديث)

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

6 محظورات علي طلاب الجامعات في امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف أثر الخلاف الفقهي الإسلامي على القانون المصري؟ شوقي علام يجيب (فيديو)

حكم قراءة سورة يس لمن توفى يوم الجمعة

تفسير رؤية أكل العنب في المنام وعلاقتها بتحسن العلاقات الاجتماعية

المزيد
الجريدة الرسمية