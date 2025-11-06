الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

يسجل 12.91 جنيه في هذا البنك، سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

الدرهم الإماراتى
الدرهم الإماراتى
18 حجم الخط

سعر الدرهم الإماراتي، واصل  سعر صرف الدرهم الإماراتي استقراره أمام الجنيه المصري، خلال حركة تعاملات اليوم الخميس 6  نوفمبر 2025، فى البنك المركزى والبنوك الرئيسية.

وتقدم “فيتو” سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في  البنوك المصرية ، مع تحديث لحظى للأسعار على مدار الساعة.

الدرهم الاماراتى - فيتو 
الدرهم الاماراتى - فيتو 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر الشراء 12.87جنيه. 

سعر البيع 12.91 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك مصر

سعر الشراء 12.87 جنيه. 

سعر البيع 12.91 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك قطر 

سعر الشراء 12.87 جنيه. 

سعر البيع 12.91 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك كريدى أجريكول 

سعر الشراء 12.87 جنيه. 

سعر البيع 12.91 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك الأهلى المصرى 

سعر الشراء 12.87 جنيه. 

سعر البيع 12.91 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك التجارى الدولى 

سعر الشراء 12.87 جنيه. 

سعر البيع 12.91 جنيه.

الدرهم الاماراتي اليوم
سعر الدرهم الإماراتي اليوم، فيتو

ماذا تعرف عن الدرهم الإماراتى؟

الدرهم هو الوحدة الأساسية لـ عملة الإمارات العربية المتحدة صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ينقسم الدرهم إلى 100 فلس، ويرتبط بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت يبلغ حوالي 3.67 درهم إماراتي مقابل دولار أمريكي واحد. 

اقتصاد الإمارات العربية المتحدة 

وشهد اقتصاد الإمارات العربية المتحدة ازدهارًا كبيرًا جعلها ضمن المراتب الأولى من حيث بعض المؤشرات الاقتصادية، كمعدل دخل الفرد ومعدل استهلاك الفرد للطاقة، وبلغ الناتج القومي الخام 414 مليار دولار سنة 2018، وتحتل بذلك المرتبة الثانية بين دول الخليج وذلك بعد السعودية التي تحتل المرتبة الأولى.

كما تحتل المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد المملكة العربية السعودية وتركيا، وتحتل المرتبة 29 في العالم حسب تقديرات البنك الدولي لعام 2018.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر الدرهم الاماراتي سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك كريدي إجريكول سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك مصر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك قطر

مواد متعلقة

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

تراجع سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

بعد صفقة الديار القطرية، تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس

ارتفاع سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

الذهب يستهل تعاملات الخميس بارتفاع وهذا العيار يسجل 6085 جنيها

بعد الارتفاع الأخير، سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم

آخر تطورات سعر جرام الفضة مساء اليوم الأربعاء

سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الأربعاء

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

شبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

ابنة كريم محمود عبد العزيز تثير الجدل بسبب الهجوم على دينا الشربيني وروبي

هل يمكن فتح حساب بالبطاقة الشخصية فقط في بنك مصر؟

خبير أثري يرد على مزاعم إيدي كوهين بشأن بناء إسرائيل لـ الأهرامات

يسجل 12.91 جنيه في هذا البنك، سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق بلبيس – بنها

بعد تخطي سيراميكا، موعد مباراة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري

خدمات

المزيد

يسجل 12.91 جنيه في هذا البنك، سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

تعرف على سعر الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية

هل يمكن فتح حساب بالبطاقة الشخصية فقط في بنك مصر؟

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل قراءة سورة يس ليلة الجمعة للميت

هل يجوز تأخير الصلوات الخمس وجمعها في آخر اليوم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز طلاق زوجتي إذا كانت لا تبادلني نفس المشاعر؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية