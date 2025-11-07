تاخد كام وتسيب القمر اللي جنبك؟، حبس سائق التوك توك المتهم بقطع ذراع شاب بالدقهلية

18 حجم الخط

أمرت نيابة ميت غمر بمحافظة الدقهلية بحبس سائق التوك توك، المتهم بالاعتداء على سائق على طريق أتميدة، في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ “تاخد كام وتسيب القمر اللي جنبك؟”، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت قد حصلت “فيتو ” على معلومات خاصة من التحقيقات في واقعة مشاجرة بين سائق توك توك وسائق سيارة على طريق أتميدة في مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والتي تم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل، بعنوان “تاخد كام وتسيب القمر اللي جنبك؟” وإصابة سائق السيارة بقطع في الأوتار والشرايين باليد.



وكشفت مصادر طبية إصابة المجني عليه بكسر بعظمة الزند والكعبرة باليد اليسرى، مع وجود قطع بالشريان والأوردة القابضة لأصابع اليد بإصبعي البنصر والخنصر، وتم إجراء جراحة عاجلة له.



وكشفت التحريات أن الواقعة حدثت بقرية أتميدة التابعة لمركز ميت غمر، بعد نشوب مشادة بين المجني عليه والمتهم بسبب معاكسة شقيقته، حيث كان يستقل المتهم توك توك والآخر سيارة، إلا أن المشادة تطورت سريعًا إلى اعتداء عنيف.

ولم تدقق صلة القرابة بين المجني عليه والسيدات التي ظهرت بمقطع الفيديو، حيث تضاربت الأقاويل في صلة القرابة بين المجني عليه والسيدة التي كانت بصحبته، حيث تردد أن السيدة هي شقيقته، بينما قال البعض إنها زوجته أو زوجة شقيقه، بينما لم تحدد فعليًّا صلة القرابة وتضمن المحضر أنه تصادف وجودهم مع المجني عليه أثناء المشاجرة.

وخلال التحقيقات تبادل المجني عليه والجاني الاتهامات بالاعتداء علي بعضهما البعض، وإحداث إصابات لكل منهما،و قررت حبس المتهم، وإخلاء سبيل المجني عليه من سراي النيابة لحالته الصحية.

وكانت الأجهزة الأمنية نجحت بعد أقل من 24 ساعة فى تحديد المتهم الرئيسي بالاعتداء على سائق سيارة نقل في محافظة الدقهلية، والذي ظهر في فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وتمكنت من إلقاء القبض عليه، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

كان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا على نطاق واسع، مقطع فيديو يظهر قيام بعض الأشخاص يستقلون توك توك، بإيقاف سيارة خاصة ويعتدون على مستقلها بالضرب وقيام أحدهم بتوجيه ضربة عنيفة له باستخدام سلاح أبيض عبارة عن “سنجة” كبيرة الحجم، ما أدى إلى إصابته في يده، بالإضافة إلى جروح أخرى فى جسده.

وعلى الفور بدأت الأجهزة الأمنية فى محافظة الدقهلية فى فحص الفيديو، وتمكنت من تحديد هوية المجني عليه وتبين أنه يدعى سمير حسين، سائق، عمره 33 سنة من قرية ألبومها مركز ميت غمر.. وأنه أثناء استقلاله سيارته نقل وبجواره سيدة، فى قرية أتميدة التابعة لمركز ميت غمر، فوجئ بسائق توك توك، يعترض طريقه ويستوقفه، ثم حدثت مشادة كلامية بين الطرفين، انتهت بتهتكات شديدة بيد سائق السيارة، والذي نقل فيما بعد إلى مستشفى الأحرار بمحافظة الشرقية لإجراء الإسعافات اللازمة له، حيث خضع لجراحة عاجلة.

ومن خلال الفحص والتحري توصل رجال المباحث إلى المتهم أحمد المتولي 17 سنة سائق توك توك.. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض عليه، وأحيل إلى النيابة العامة التي بدأت في إجراء تحقيقات موسعة حول الحادث.

وبحسب الفيديو المتداول فإن الضحية كان يسير بسيارته ومعه سيدات ظهرت بالفيديو، قبل أن يتعرض لمضايقات من بعض ركاب توك توك وجهوا عبارات غير لائقة نحو شقيقته قائلين: «تاخد كام وتسيب القمر اللي جنبك؟»، مما دفعه للتوقف ومطالبتهم بالكف عن الإساءة وفقا لما تم تداوله.

وتطورت المشادة سريعًا إلى اشتباك عنيف، حيث خرج مجموعة من الأفراد من التوك توك، واعتدوا على المجني عليه بأسلحة بيضاء، ما أدى إلى إصابته إصابات بالغة بقطع في الوتر باليد على يد سائق التوك توك، ثم لاذوا بالفرار تاركين المجني عليه غارقًا في دمائه.



بينما ظهر بالفيديو نزول سيدة تصرخ نازعة حجابها ووضعه على ذراع شقيقها وفق ما تم تداوله عن صلة القرابة بينهما في محاولة لوقف النزيف جراء الاعتداء عليه من قبل المتهمين.

فيما قال المتهم أن السيدة كانت تنظر إليهم فتخيلىانها تغازله ومن معه

