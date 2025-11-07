الجمعة 07 نوفمبر 2025
أخبار مصر

الوطنية للانتخابات: فتح 5 لجان جديدة في انتخابات النواب بالخارج خلال الساعات المقبلة

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
تتابع  الهيئة الوطنية للانتخابات  سير عمليات تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2025  بالتنسيق الكامل مع السفارات والقنصليات المصرية في مختلف دول العالم، لضمان انتظام العملية الانتخابية وسيرها وفق أعلى معايير الشفافية والدقة.

وعقد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، اجتماعًا موسعًا، منذ قليل، لمتابعة مستجدات التصويت في الخارج، حيث تم حتى الآن بدء العملية الانتخابية في 134 مقرًا انتخابيًا داخل 115 دولة، فيما من المقرر أن تُفتح تباعًا خمس لجان جديدة خلال الساعات المقبلة، على أن تكون لجنة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية آخر اللجان افتتاحًا في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.   

وأوضحت الهيئة أنه تم غلق التصويت في 16 مقرًا انتخابيًا  حتى الآن، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً وفق التوقيت المحلي لتلك الدول، بينما تتواصل عملية التصويت في باقي المقرات بالخارج. 

وأكدت الهيئة أن عملية المتابعة تتم لحظة بلحظة  بالتنسيق مع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية في 117 دولة  تضم 134 مقرًا انتخابيًا، وذلك من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، بما يتيح التواصل المباشر مع اللجان لحل أي ملاحظات فنية أو تنظيمية فورًا.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات حرصها على ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة تامة  في جميع دول العالم، بما يعكس صورة مشرفة للمشاركة الديمقراطية للمصريين في الخارج. 

البعثات الدبلوماسية الهيئة الوطنية للانتخابات العملية الانتخابية

الجريدة الرسمية