الجمعة 07 نوفمبر 2025
خارج الحدود

تقرير كارثي لـ خبراء بالأمم المتحدة بشأن الأوضاع في الفاشر

قال خبراء بالأمم المتحدة اليوم الجمعة: “نشعر بالفزع من تقارير عن فظائع جماعية وعمليات قتل غير مشروعة وعنف جنسي في مدينة الفاشر بالسودان”.

فظائع جماعية وعمليات قتل غير مشروعة وعنف جنسي

وأضاف الخبراء: "الملايين محرومون من الحماية والمساعدة الكافية والسودان يعيش أسوأ أزمات النزوح بالعالم.. ميليشيا الدعم السريع بعد سيطرتها على الفاشر ارتكبت فظائع جماعية أدت لأزمة إنسانية كارثية".

وأضاف خبراء الأمم المتحدة أن بشاعة الجرائم المبلغ عنها بالفاشر مروعة مع منهجية وسادية العنف الجنسي لغاية الإذلال.

من جانبه، قال مكتب أطباء بلا حدود في السودان، اليوم الجمعة، إن محاولات الفرار من الفاشر مستمرة إذ وصل أمس 300 شخص إلى طويلة بشمال دارفور.

 

محاولات الفرار من الفاشر مستمرة

وأضاف مكتب أطباء بلا حدود بالسودان: نكرر دعوتنا لقوات الدعم السريع للسماح لمزيد من الأشخاص بالمرور الآمن.. تقارير عن أشخاص ما زالوا عالقين ومحتجزين مقابل فدية في محيط الفاشر.. فرقنا تفيد بارتفاع كبير في مستويات سوء التغذية بين الأطفال والبالغين على حد سواء".

 

50 دولة تطالب المجلس الأممي لحقوق الإنسان بعقد جلسة طارئة بشأن الفاشر

وذكرت تقارير إعلامية أمس الخميس، أن 50 دولة طالبت المجلس الأممي لحقوق الإنسان بعقد جلسة طارئة بشأن الفاشر.

وشهدت مدينة الفاشر بولايات شمال دارفور مجازر بحق المدنيين ارتكبتها مليشيا  الدعم السريع، بعد سيطرتها على المدينة وانسحاب الجيش السوداني منها.

مدينة الفاشر الفاشر السودان ميليشيا الدعم السريع أطباء بلا حدود بالسودان

مواد متعلقة

الأكثر قراءة

