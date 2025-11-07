تقرير كارثي لـ خبراء بالأمم المتحدة بشأن الأوضاع في الفاشر

18 حجم الخط

قال خبراء بالأمم المتحدة اليوم الجمعة: “نشعر بالفزع من تقارير عن فظائع جماعية وعمليات قتل غير مشروعة وعنف جنسي في مدينة الفاشر بالسودان”.

فظائع جماعية وعمليات قتل غير مشروعة وعنف جنسي

وأضاف الخبراء: "الملايين محرومون من الحماية والمساعدة الكافية والسودان يعيش أسوأ أزمات النزوح بالعالم.. ميليشيا الدعم السريع بعد سيطرتها على الفاشر ارتكبت فظائع جماعية أدت لأزمة إنسانية كارثية".

وأضاف خبراء الأمم المتحدة أن بشاعة الجرائم المبلغ عنها بالفاشر مروعة مع منهجية وسادية العنف الجنسي لغاية الإذلال.

من جانبه، قال مكتب أطباء بلا حدود في السودان، اليوم الجمعة، إن محاولات الفرار من الفاشر مستمرة إذ وصل أمس 300 شخص إلى طويلة بشمال دارفور.

محاولات الفرار من الفاشر مستمرة

وأضاف مكتب أطباء بلا حدود بالسودان: نكرر دعوتنا لقوات الدعم السريع للسماح لمزيد من الأشخاص بالمرور الآمن.. تقارير عن أشخاص ما زالوا عالقين ومحتجزين مقابل فدية في محيط الفاشر.. فرقنا تفيد بارتفاع كبير في مستويات سوء التغذية بين الأطفال والبالغين على حد سواء".

50 دولة تطالب المجلس الأممي لحقوق الإنسان بعقد جلسة طارئة بشأن الفاشر

وذكرت تقارير إعلامية أمس الخميس، أن 50 دولة طالبت المجلس الأممي لحقوق الإنسان بعقد جلسة طارئة بشأن الفاشر.

وشهدت مدينة الفاشر بولايات شمال دارفور مجازر بحق المدنيين ارتكبتها مليشيا الدعم السريع، بعد سيطرتها على المدينة وانسحاب الجيش السوداني منها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.