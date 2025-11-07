الجمعة 07 نوفمبر 2025
CNN: إصابة 7 أشخاص بسبب طرد مشبوه أرسل لقاعدة عسكرية في ولاية ميريلاند

أفادت شبكة «CNN» الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة اليوم الجمعة، بإصابة 7 أشخاص بسبب طرد مشبوه أرسل إلى قاعدة عسكرية أمريكية في ولاية ميريلاند.

تحطم مروحية عسكرية أمريكية قرب قاعدة في واشنطن

في سياق آخر، أعلن المتحدث باسم قاعدة لويس-ماكورد الأمريكية المشتركة، سكوت كيث، في وقت سابق، أن مروحية عسكرية تحطمت في منطقة ريفية قريبة من القاعدة في ولاية واشنطن.

وقال سكوت كيث آنذاك: لا تزال هذه الحادثة قيد التحديث، ولا تتوفر تفاصيل إضافية في هذا الوقت، مشيرا إلى أن المروحية تحطمت حوالي الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي.

قاعدة لويس-ماكورد المشتركة في ولاية واشنطن

وكان مكتب مقاطعة ثورستون قد ذكر في وقت سابق أن المناوبين كانوا يستجيبون أثناء الليل لبلاغات عن احتمال تحطم مروحية قرب قاعدة لويس-ماكورد المشتركة في ولاية واشنطن.

ونشر المكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد تم إبلاغنا بأن الجيش فقد الاتصال بمروحية في المنطقة، ونحن نعمل عن كثب مع قاعدة لويس-ماكورد المشتركة لتوفير أي موارد لازمة للمساعدة".

