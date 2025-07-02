وقوع قتلى ومصابين، انفجار قوي يهز مطار مقديشو الدولي جراء سقوط مروحية عسكرية (فيديو)
تحطمت مروحية عسكرية تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال "ATMIS" قرب مطار مطار آدم عدي الدولي في العاصمة الصومالية مقديشو، وسمع دوي انفجار قوي في أنحاء العاصمة.
وقد تضاربت المعلومات الأولية عن جنسية المروحية، حيث قيل إنها أوغندية، للتحدث معلومات أخرى عن أنها طائرة عسكرية أمريكية.
ووفقا لمسؤولين كبار في الشرطة الصومالية، أسفر الحادث عن سقوط ضحايا، ما بين قتلى وجرحى، إلا أن العدد الدقيق للضحايا لم يؤكد بعد.
وحسب المعلومات الأولية فإن المروحية التي تحطمت أوغندية، وقد نجم عن تحطمها اندلاع حريق كبير.
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