وقوع قتلى ومصابين، انفجار قوي يهز مطار مقديشو الدولي جراء سقوط مروحية عسكرية (فيديو)

تحطمت مروحية عسكرية تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال "ATMIS" قرب مطار مطار آدم عدي الدولي في العاصمة الصومالية مقديشو، وسمع دوي انفجار قوي في أنحاء العاصمة.

An ATMIS military helicopter has crashed near Mogadishu’s Aden Adde International Airport.



A loud explosion caused by the aircraft was heard across the capital, #Mogadishu #Somalia pic.twitter.com/uo7wwbgLfc https://t.co/ebC1RLY3id pic.twitter.com/MpmX7lpl6R July 2, 2025

وقد تضاربت المعلومات الأولية عن جنسية المروحية، حيث قيل إنها أوغندية، للتحدث معلومات أخرى عن أنها طائرة عسكرية أمريكية.

#BREAKINGNEWS: A military aircraft has crashed at Aden Adde International Airport in Mogadishu and was subsequently engulfed in flames.



According to senior Somali police officials, the crash resulted in casualties, including both fatalities and injuries, though the exact number… pic.twitter.com/iqMQL8AW6X — Baidoa Online (@BaidoaOnline) July 2, 2025

ووفقا لمسؤولين كبار في الشرطة الصومالية، أسفر الحادث عن سقوط ضحايا، ما بين قتلى وجرحى، إلا أن العدد الدقيق للضحايا لم يؤكد بعد.

#BREAKING #Somalia: A military helicopter has crashed at #Mogadishu’s Aden Adde International Airport, resulting in a fire. pic.twitter.com/JTBgwA1Ao6pic.twitter.com/PVCFDd5W2k

Thick smoke was visible from the scene. Details remain limited, and there has been no official statement… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) July 2, 2025

Breaking News: A loud explosion has been heard at Aden Adde International Airport after a Ugandan military plane crashed, sparking a large fire. Stay tuned for updates. #Mogadishu #Somalia #BreakingNews pic.twitter.com/LrTYrOX8bi — Dawan Africa (@DawanAfrica) July 2, 2025



وحسب المعلومات الأولية فإن المروحية التي تحطمت أوغندية، وقد نجم عن تحطمها اندلاع حريق كبير.

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