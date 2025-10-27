الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجيش الأمريكي يعلن سقوط طائرة "إف-18" ومروحية "سي هوك" في بحر الصين الجنوبي

البحرية الأمريكية،
البحرية الأمريكية، فيتو

أعلنت قيادة الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ سقوط مروحية من طراز "سي هوك" ومقاتلة من طراز "إف-18" تابعتين لـ  حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" في مياه بحر الصين الجنوبي.

وجاء في بيان صادر عن الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ أنه "عند الساعة 2:45 بعد أمس الأحد بالتوقيت المحلي، سقطت مروحية من طراز 'سي هوك MH-60R' تابعة لسرب المروحيات القتالية البحرية رقم 73 (المعروف باسم Battle Cats) في مياه بحر الصين الجنوبي أثناء تنفيذ عمليات روتينية من على متن حاملة طائرات".

وأضاف البيان أن "فرق البحث والإنقاذ التابعة لمجموعة القتال الحاملة رقم 11 تمكنت من إنقاذ أفراد الطاقم الثلاثة بسلام".

وأوضح البيان أنه "بعد أقل من ساعة، في نحو الساعة 3:15 بعد الظهر، تحطمت مقاتلة ثنائية المقعد من طراز 'إف- 18 سوبر هورينت' تابعة لسرب المقاتلات رقم 22 (Fighting Redcocks) أثناء تحليقها من على متن حاملة الطائرات 'يو إس إس نيميتز".

وأكدت البحرية الأمريكية أن "الطيارين تمكنا من القفز بنجاح، وتم إنقاذهما أيضا بسلام بواسطة فرق البحث والإنقاذ التابعة لمجموعة القتال الحاملة رقم 11".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المحيط الهادئ سقوط مروحية حاملة الطائرات يو اس اس نيميتز بحر الصين الجنوبى قيادة الأسطول الأمريكي

مواد متعلقة

البنتاجون يعلن استهداف قارب تهريب مخدرات في المحيط الهادئ (فيديو)

نجاة وزير الدفاع الأمريكي من موت محقق على متن طائرته فوق المحيط الأطلسي

بكين: على واشنطن سحب يدها المثيرة للمشاكل من منطقة بحر جنوب الصين

بكين تدعو الفلبين لوقف الاستفزازات في بحر جنوب الصين

الأكثر قراءة

فيديو متداول للحظة إلقاء طفلي اللبيني أمام أحد العقارات وهروب المتورطين

طن السلفات يرتفع 1530 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

فحص نفسي وتحليل مخدرات، قرارات جديدة ضد المتهم بقتل أطفال اللبيني ووالدتهم

سمم الأم وأطفالها الثلاثة بعد اكتشافه سوء سلوكها، الداخلية تكشف لغز جريمة طفلي اللبيني

انقلاب سيارة الفنان علي رؤوف صاحب تريند "أنا بشحت بالجيتار" (صور)

اليوم، محاكمة الفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل

رئيس القابضة لمياه الشرب: هدفنا الاستراتيجي إرضاء المواطن وحل مشكلاته

حجز المتهم بارتكاب جريمة قتل أطفال اللبيني الثلاثة ووالدتهم بفيصل

خدمات

المزيد

تعرف على موارد صندوق العمالة غير المنتظمة في القانون

طن السلفات يرتفع 1530 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

تعرف على تفاصيل العائد الشهري في حساب التوفير بداية

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 27 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 27 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads