الجيش الأمريكي يعلن سقوط طائرة "إف-18" ومروحية "سي هوك" في بحر الصين الجنوبي

أعلنت قيادة الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ سقوط مروحية من طراز "سي هوك" ومقاتلة من طراز "إف-18" تابعتين لـ حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" في مياه بحر الصين الجنوبي.

وجاء في بيان صادر عن الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ أنه "عند الساعة 2:45 بعد أمس الأحد بالتوقيت المحلي، سقطت مروحية من طراز 'سي هوك MH-60R' تابعة لسرب المروحيات القتالية البحرية رقم 73 (المعروف باسم Battle Cats) في مياه بحر الصين الجنوبي أثناء تنفيذ عمليات روتينية من على متن حاملة طائرات".

وأضاف البيان أن "فرق البحث والإنقاذ التابعة لمجموعة القتال الحاملة رقم 11 تمكنت من إنقاذ أفراد الطاقم الثلاثة بسلام".

وأوضح البيان أنه "بعد أقل من ساعة، في نحو الساعة 3:15 بعد الظهر، تحطمت مقاتلة ثنائية المقعد من طراز 'إف- 18 سوبر هورينت' تابعة لسرب المقاتلات رقم 22 (Fighting Redcocks) أثناء تحليقها من على متن حاملة الطائرات 'يو إس إس نيميتز".

وأكدت البحرية الأمريكية أن "الطيارين تمكنا من القفز بنجاح، وتم إنقاذهما أيضا بسلام بواسطة فرق البحث والإنقاذ التابعة لمجموعة القتال الحاملة رقم 11".

