مقتل 4 أشخاص بتحطم مروحية سياحية في داغستان

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون كانوا على متن مروحية سياحية من طراز "كا-226" تحطمت بالقرب من بلدة أتشي- سوفي بجمهورية داغستان الروسية.

تحطم مروحية سياحية في جمهورية داغستان

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أفادت وزارة الصحة المحلية في الجمهورية بأن الضحايا كانوا سائحين، وذلك في حصيلة أولية للحادثة.

وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لدخان أسود كثيف يتصاعد من موقع تحطم المروحية حسبما تحدث مصور الفيديو.

