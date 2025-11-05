3 قتلى على الأقل و11 مصابا في تحطم طائرة شحن بولاية كنتاكي الأمريكية (فيديو)

لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 11 آخرون بعد تحطم طائرة شحن تابعة لشركة "يو بي إس" الثلاثاء أثناء إقلاعها من مطار لويفيل الدولي إلى هاواي، وفق ما أفاد حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية آندي بيشير.

وقال بيشير في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء "في الوقت الحالي، نعتقد أن هناك ثلاثة قتلى على الأقل. أعتقد أن هذا العدد سيرتفع. هناك 11 مصابًا على الأقل، بعضهم في حال خطرة وقد نقلوا إلى مستشفيات محلية.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إن الطائرة تحطمت حوالي الساعة 17:15 مساء بالتوقيت المحلي، وكانت متجهة إلى هونولولو.

❗️⚠️🇺🇸 - A McDonnell Douglas MD-11 cargo aircraft, operating as UPS Flight 2976, crashed shortly after takeoff from the UPS Worldport hub at Muhammad Ali International Airport in Louisville, Kentucky.



The incident triggered a massive explosion and fire that engulfed multiple… pic.twitter.com/Ry7Tgn7Yh9 — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 4, 2025

وأوضحت الإدارة أن الطائرة كانت مجدولة للإقلاع من مطار محمد علي الدولي في لويفيل.

وكانت الشرطة قد استجابت لتقارير أولية أفادت بتحطم طائرة بالقرب من مطار لويفيل الدولي.



وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عمودًا كثيفًا من الدخان الأسود يتصاعد في السماء، وقالت شرطة لويفيل عبر منصة إكس إن هناك حريقا وحطاما في الموقع، وناشدت المواطنين تجنب الاقتراب من المنطقة.

وأظهرت لقطات بثتها محطات تلفزيونية محلية سلسلة من ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من أحد مواقف السيارات، بينما تحاول شاحنات الإطفاء السيطرة على الحريق.

وقال حاكم كنتاكي آندي بشير في منشور على منصة "إكس" إنه على علم بالتقارير الواردة بشأن الحادث، مضيفا: "فرق الإنقاذ والطوارئ في الموقع، وسنشارك المزيد من المعلومات حال توفرها. أرجو الدعاء للطيارين والطاقم وكل من تأثر بهذا الحادث. وسنوافيكم بالتفاصيل قريبا".

وقال رئيس البلدية كريج جرينبرج لقناة "دبليو إل كيه واي – تي في" إن الطائرة كانت تحمل نحو280 ألف جالون (ما يعادل نحو 1059 كيلولترا) من الوقود، واصفا ذلك بأنه "سبب بالغ الخطورة يثير القلق من نواح عديدة".وتعد منشأة الشحن التابعة لشركة "يو بي إس" في لويفيل الأكبر من نوعها، إذ توظف آلاف العمال، وتشهد 300 رحلة يوميا، وتقوم بفرز أكثر من 400 ألف طرد في الساعة.

ويقع مطار لويفيل على بعد 10 دقائق فقط بالسيارة من وسط المدينة، الذي يمتد على ضفاف النهر ويُشكل الحد الفاصل مع ولاية إنديانا. وتضم المنطقة أحياء سكنية وحديقة مائية وعددا من المتاحف.

وأشار التقرير إلى أن الطائرة من طراز "ماكدونيل دوجلاس إم دي – 11" والمملوكة لشركة "يو بي إس"، صُنعت عام 1991.

