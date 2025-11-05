الأربعاء 05 نوفمبر 2025
تحولت إلى كتلة لهب، لحظة تحطم طائرة قرب مطار لويفيل في كنتاكي الأمريكية (فيديو)

أعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية أن طائرة شحن تحطمت، الثلاثاء، قرب مطار لويفيل في  كنتاكي (وسط شرق الولايات المتحدة) بعد وقت قصير من إقلاعها.

وأفادت الإدارة بأن "طائرة الرحلة 2976 التابعة لشركة "يو بي إس" تحطمت قرابة الساعة 17:15 بالتوقيت المحلي"، مشيرة إلى أن الطائرة من طراز مكدونيل دوجلاس "إم دي-11" وكانت متجهة إلى إلى هاواي.
 

