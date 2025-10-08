زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ: الأمريكيون مهددون بالأسوأ بسبب الإغلاق الحكومي

صرح زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ جون ثون، يوم الثلاثاء، بأن "الكثير من الأمور السيئة" ستواجه الأمريكيين إذا فشل الكونجرس في إنهاء الإغلاق الحكومي بحلول الأسبوع المقبل.



وقال للصحفيين في مبنى الكابيتول: "إذا لم يحدث ذلك (فشل الكونجرس في إنهاء الإغلاق الحكومي)، فستحدث الكثير من الأمور السيئة حقا للشعب الأمريكي".

وأضاف أنه "مع كل يوم يطول فيه الإغلاق، تنشأ المزيد من العواقب السلبية والمشاكل للشعب الأمريكي".

وتحدث ثون تحديدًا عن أفراد الجيش الأمريكي، الذين لا يزالون بدون رواتب، ومن المقرر أن "يتلقوا رواتبهم الأسبوع المقبل".

هذا وذكرت "سي بي إس" نيوز نقلا عن بيانات من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية وشركة "فلايت أوير"، أن آلاف حالات التأخير وإلغاء للرحلات الجوية قد سجلت في بعض المطارات الأمريكية بسبب نقص مراقبي الحركة الجوية وسط الإغلاق.

كما أكد وزير النقل الأمريكي شون دافي أن السلطات الأمريكية ستضطر إلى خفض عدد الرحلات الجوية للحفاظ على سلامة المجال الجوي في ظل نقص مراقبي الحركة الجوية.

وبدأت السنة المالية الأمريكية الجديدة في الأول من أكتوبر، لكن الكونجرس لم يقر ميزانية، مما جعل الحكومة عاجزة عن العمل.

ويشمل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة توقف بعض الوكالات الحكومية الممولة مباشرة من الكونجرس بسبب عدم وجود ميزانية متفق عليها للسنة المالية المقبلة.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب سابقا أنه قد يستخدم الإغلاق الحكومي لفرض تخفيضات هائلة في أعداد الموظفين والرواتب، مشيرا إلى أن مشكلة الموافقة على الميزانية ناجمة عن موقف الديمقراطيين.

