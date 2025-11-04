الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
محافظات

محافظ سوهاج يستمع لشكاوى 120 مواطنا في اللقاء الجماهيري الأسبوعي

محافظ سوهاج يعقد
محافظ سوهاج يعقد اللقاء

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمقر ديوان عام المحافظة، والذي يعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، واستقبل ١٢٠ مواطن من مختلف المواطنين.

حضر اللقاء عدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء المديريات الخدمية، وممثلي الجهات التنفيذية المختصة.

محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع إلى شكاوى وطلبات المواطنين

واستمع المحافظ خلال اللقاء إلى العديد من الشكاوى والطلبات المتنوعة للمواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، والتي شملت توفير فرص عمل، والعلاج على نفقة الدولة، والحصول على مساعدات اجتماعية، ومعاشات "تكافل وكرامة"، إلى جانب طلبات خاصة بترخيص الأكشاك، ودعم الأشخاص من ذوي الإعاقة، وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

 

وأكد "سراج" حرص المحافظة على الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين، حيث تمت الاستجابة للعديد من الطلبات خلال اللقاء، بينما تم إحالة بعض الحالات إلى الجهات المختصة للدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

وأشار المحافظ إلى أن الاستجابة لاحتياجات المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي، مشددًا على أهمية التعامل الفوري مع الشكاوى المحالة، والتنسيق مع الجهات المختصة لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، واهتمام الدولة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الجريدة الرسمية