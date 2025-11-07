قراصنة يختطفون سفينة قبالة سواحل الصومال، وقوة تابعة للاتحاد الأوروبي تتدخل

18 حجم الخط

سارعت قوة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي اليوم إلى التوجه نحو ناقلة ترفع علم مالطا بعد أن استولى عليها قراصنة قبالة سواحل الصومال، مما أثار مخاوف من تصاعد نشاط القرصنة في المنطقة.

القرصنة تضرب من جديد قبالة الصومال

السفينة المستهدفة، وهي الناقلة "هيلاس أفروديت"، كانت تُقل شحنة من البنزين من الهند إلى جنوب أفريقيا، وتضم طاقما مكونا من 24 بحارا.

وأشار مسؤولون إلى أن القراصنة، خلال هجومهم، الخميس، أطلقوا نيران الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، ثم تمكنوا من الصعود إلى متن السفينة، بينما احتمى الطاقم داخل غرفة محصنة فيها. وبحسب بيانات تتبع حللتها وكالة أسوشيتد برس، فإن الحادث وقع على بعد أكثر من 1000 كيلومتر من الساحل الصومالي.

من جهتها، أعلنت عملية "أتالانتا" الأوروبية لمكافحة القرصنة أن سفنها تقترب حاليا من موقع الحادث، وهي على أهبة الاستعداد لاتخاذ الإجراءات المناسبة والرد على الاعتداء.

وفي سياق متصل، حذّر "مركز عمليات التجارة البحرية" التابع للجيش البريطاني، الجمعة، من محاولة قرصنة ثانية في المنطقة نفسها.

ولفت إلى أن زورقا صغيرا يحمل ثلاثة أشخاص، يعتقد أنهم ينتمون إلى نفس المجموعة التي استولت على “هيلاس أفروديت”، حاول الاقتراب من سفينة أخرى، لكن الأخيرة تمكنت من الهروب بفضل سرعتها الأعلى.

