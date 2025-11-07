الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الغذاء العالمية تواصل تراجعها للشهر الثاني بدعم من وفرة المعروض

منظمة الفاو
منظمة الفاو
18 حجم الخط

أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) بأن أسعار السلع الغذائية العالمية شهدت تراجعًا للشهر الثاني على التوالي خلال أكتوبر، مسجلة أدنى مستوياتها منذ أكتوبر من العام الماضي، مدعومة بوفرة المعروض العالمي.

تراجع مؤشر أسعار الغذاء 

وصرح بيان المنظمة الصادر اليوم الجمعة بأن متوسط مؤشر أسعار الغذاء – الذي يرصد أسعار سلة من السلع الأساسية المتداولة عالميًا – انخفض إلى 126.4 نقطة في أكتوبر، مقارنة بمستوى 128.5 نقطة (معدلة) في سبتمبر، بحسب شبكة CNBC عربية. 

ويقل المؤشر الحالي بنسبة 21.1% عن ذروته التاريخية التي سجلها في مارس 2022.

أبرز تحركات الأسعار حسب المجموعات

قاد قطاع السكر موجة الهبوط، حيث انخفض مؤشر أسعاره بنسبة 5.3% ليسجل أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020، بسبب زيادة الإنتاج في البرازيل وتوقعات نمو الإنتاج في تايلاند والهند.

وتراجع المؤشر الخاص بمنتجات الألبان بنسبة 3.4% شهريا، متأثرا بهبوط أسعار الحليب المجفف والزبدة نتيجة وفرة الصادرات من الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا.

وشهد مؤشر أسعار اللحوم انخفاضا ملحوظًا بنحو 2% في أكتوبر، بعد ثمانية أشهر من الارتفاعات المتتالية، بسبب انخفاض أسعار لحوم الخنازير والدواجن، بينما استمرت أسعار لحوم الأبقار في الصعود بدعم من الطلب العالمي القوي.

وعلى عكس الاتجاه العام، ارتفعت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 0.9% لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو 2022.

توقعات مستقبلية مطمئنة للغذاء 

في تقرير منفصل، رفعت الفاو توقعاتها للإنتاج العالمي من الحبوب في عام 2025، متوقعة أن يبلغ مستوى قياسيا جديدا عند 2.990 مليار طن، مما يعكس زيادة بنحو 4.4% عن مستوى إنتاج عام 2024. 

الفاو: استقرار أسعار الغذاء العالمية في أغسطس

مدير الفاو: نحن الآن أمام أسوأ سيناريو للمجاعة في غزة

ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج جميع الحبوب الرئيسية، لا سيما الذرة والأرز، حيث من المتوقع أن يحققا مستويات إنتاج غير مسبوقة، مما يعزز آفاق وفرة المعروض الغذائي عالميا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفاو مؤشر الفاو منظمة الأغذية والزراعة أسعار السلع الغذائية مؤشر الفاو لأسعار الغذاء

مواد متعلقة

لطلاب وخريجي الجامعات، فرص تدريبية بمنظمة الفاو وهذه طريقة التقديم والشروط المطلوبة

منظمة الفاو تطلق مشروع "دعم القرى الآمنة غذائيا بواحة الفرافرة" بالوادي الجديد

الأكثر قراءة

مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 96 مليون جنيه

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي في حادث تصادم أثناء عودته من حفل بأسيوط

رسائل قوية من السيسي لرؤساء ألمانيا والمجر وهولندا وبلجيكا وجنوب أفريقيا وقرغيزيا

مشاهد هزت حلوان، تفاصيل جريمة قتل صاحب محل شهير على يد "صديق الأمس"

محطة بشتيل للسكك الحديدية في أرقام (إنفوجراف)

أسعار الغذاء العالمية تواصل تراجعها للشهر الثاني بدعم من وفرة المعروض

حادث إسماعيل الليثي، خروج جثامين 4 من أسرة واحدة بمستشفى ملوي

من فرحة الحفل إلى مأساة الطريق، أضواء الغناء تتحول لظلام الفقد بحادث إسماعيل الليثي (صور)

خدمات

المزيد

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الجمعة (آخر تحديث)

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح موضع ابتداء الصف خلف الإمام

من خواطر الشعراوي، تأديب الله لـ بني إسرائيل بسبب البقرة (فيديو)

تفسير حلم بيع السمك في المنام وعلاقته بالحصول على رزق حلال كثير

المزيد
الجريدة الرسمية