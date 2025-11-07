أسعار الغذاء العالمية تواصل تراجعها للشهر الثاني بدعم من وفرة المعروض

18 حجم الخط

أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) بأن أسعار السلع الغذائية العالمية شهدت تراجعًا للشهر الثاني على التوالي خلال أكتوبر، مسجلة أدنى مستوياتها منذ أكتوبر من العام الماضي، مدعومة بوفرة المعروض العالمي.

تراجع مؤشر أسعار الغذاء

وصرح بيان المنظمة الصادر اليوم الجمعة بأن متوسط مؤشر أسعار الغذاء – الذي يرصد أسعار سلة من السلع الأساسية المتداولة عالميًا – انخفض إلى 126.4 نقطة في أكتوبر، مقارنة بمستوى 128.5 نقطة (معدلة) في سبتمبر، بحسب شبكة CNBC عربية.

ويقل المؤشر الحالي بنسبة 21.1% عن ذروته التاريخية التي سجلها في مارس 2022.

أبرز تحركات الأسعار حسب المجموعات

قاد قطاع السكر موجة الهبوط، حيث انخفض مؤشر أسعاره بنسبة 5.3% ليسجل أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020، بسبب زيادة الإنتاج في البرازيل وتوقعات نمو الإنتاج في تايلاند والهند.

وتراجع المؤشر الخاص بمنتجات الألبان بنسبة 3.4% شهريا، متأثرا بهبوط أسعار الحليب المجفف والزبدة نتيجة وفرة الصادرات من الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا.

وشهد مؤشر أسعار اللحوم انخفاضا ملحوظًا بنحو 2% في أكتوبر، بعد ثمانية أشهر من الارتفاعات المتتالية، بسبب انخفاض أسعار لحوم الخنازير والدواجن، بينما استمرت أسعار لحوم الأبقار في الصعود بدعم من الطلب العالمي القوي.

وعلى عكس الاتجاه العام، ارتفعت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 0.9% لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو 2022.

توقعات مستقبلية مطمئنة للغذاء

في تقرير منفصل، رفعت الفاو توقعاتها للإنتاج العالمي من الحبوب في عام 2025، متوقعة أن يبلغ مستوى قياسيا جديدا عند 2.990 مليار طن، مما يعكس زيادة بنحو 4.4% عن مستوى إنتاج عام 2024.

ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج جميع الحبوب الرئيسية، لا سيما الذرة والأرز، حيث من المتوقع أن يحققا مستويات إنتاج غير مسبوقة، مما يعزز آفاق وفرة المعروض الغذائي عالميا.

