مدير الفاو: نحن الآن أمام أسوأ سيناريو للمجاعة في غزة

قال رين بولسن مدير مكتب الطوارئ في منظمة الفاو:" نحن أمام مجاعة كاملة في غزة"، مضيفا: أسوأ سيناريو للمجاعة هو الواقع الآن في غزة.

وتابع مدير مكتب الطوارئ في منظمة الفاو: الارتفاع الباهظ في أسعار ما توفر من سلع في غزة يرهق كاهل السكان

وأضاف: هناك 133 ألف شخص يعانون من المجاعة بغزة ونتوقع أن يصلوا إلى 160 ألفا في سبتمبر.

وأعلنت صحة غزة، اليوم الجمعة، تسجيل حالتي وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية.

وبذلك ترفع عدد الضحايا الإجمالي إلى 273 شهيدا بينهم 112 طفلا.

وقبل وقت سابق، أعلنت الصحة الفلسطينية استشهاد 71 فلسطينيا وإصابة 251 آخرين بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي علي القطاع إلى 62.263 شهيدا و157.365 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

المجاعة في غزة صنيعة إنسانية ويجب محاسبة المسؤول عنها

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، إن المجاعة في غزة هي كارثة من صنع الإنسان.

وأكد جوتيريش ضرورة قيام إسرائيل بضمان توفر الغذاء والإمدادات الطبية لسكان القطاع، مشيرا إلى أنه لا يمكن السماح باستمرار الوضع في غزة دون محاسبة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب يعد جريمة حرب

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن ظهور المجاعة في شمال قطاع غزة هو "نتيجة مباشرة إجراءات اتخذتها الحكومة الإسرائيلية"، وإن الوفيات الناجمة عن التجويع قد تمثل جريمة حرب.

وأردف تورك يقول في بيان للصحفيين، في إشارة إلى تقرير أصدره مرصد عالمي للجوع: "المجاعة التي أعلن عنها التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي اليوم في غزة هي نتيجة مباشرة لإجراءات اتخذتها الحكومة الإسرائيلية".

وأضاف: "استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب يعد جريمة حرب، وقد تمثل الوفيات الناجمة عنه أيضا جريمة حرب هي القتل العمد".

