الفاو: استقرار أسعار الغذاء العالمية في أغسطس

كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، اليوم الجمعة، عن استقرار أسعار السلع الغذائية العالمية، في أغسطس الماضي، وذلك عقب الارتفاع الذي تحقق في يوليو الماضي لأعلى مستوى في عامين.

أسعار السلع الغذائية

وبلغ متوسط مؤشر «الفاو»، الذي يتابع شهريًا أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولًا على مستوى العالم، 130.1 نقطة في أغسطس الماضي، وهو نفس مستويات يوليو، فيما ارتفع 6.9% على أساس سنوي.

في تقرير منفصل، توقعت منظمة الأغذية والزراعة أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب مستوى قياسيًا عند 2.961 مليار طن في عام 2025، مقارنة مع 2.925 مليار طن في تقديراتها السابقة.

تراجع التضخم في أغسطس

وأظهرت التقديرات الأولية لمؤشر ثقة المستهلكين الذي تصدره جامعة ميشيجان، انخفاضه إلى 58.6 في أغسطس، مقابل 61.7 في يوليو، متراجعًا عن توقعات السوق التي كانت تشير إلى ارتفاع المؤشر إلى 62.0، وفق مسح أجرته «بلومبرج».

وانخفض مؤشر تقييم الأوضاع الراهنة إلى 60.9 في أغسطس بعد أن سجل 68.0 في يوليو، فيما تراجع مؤشر التوقعات المستقبلية إلى 57.2 مقابل 57.7 في الشهر السابق.

أما توقعات المستهلكين بشأن معدل التضخم خلال عام واحد فارتفعت إلى 4.9% مقارنة بـ 4.5% في يوليو، فيما صعدت توقعات التضخم على مدى خمس سنوات إلى 3.9% مقابل 3.4% في الشهر السابق.

