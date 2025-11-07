الجمعة 07 نوفمبر 2025
سياسة

إيبارشية حلوان: لا نعمل بالسياسة ونشجع على زيارة المتحف المصري

كهنة حلوان
كهنة حلوان
عقد مجمع كهنة إيبارشية حلوان والمعصرة، اجتماعهم الدوري بكنيسة السيدة العذراء بحلوان (مقر المطرانية)، بحضور الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان.

بدأ اللقاء بالصلاة، تلاها كلمة ألقاها الأنبا ميخائيل من خلال استكمال سلسلة التأملات في رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل رومية (الأصحاح العاشر)، وتطبيقها على حياة الكاهن، وخدمته، كما شهد اللقاء مناقشة عدة أمور تتعلق بالخدمة الرعوية داخل كنائس الإيبارشية، وكان أبرزها:-

- تشجيع كنائس الإيبارشية على تنظيم احتفالات وفعاليات خاصة بمجمع نيقية، والاحتفال بالقديس البابا أثناسيوس الرسولي.

- التأكيد على أن الكنيسة ليست منبرًا للدعاية الانتخابية، إنما هي بيت للصلاة والدعاء، وهي كنيسة وطنية، ولكنها لا تعمل في المجال السياسي، فالكنيسة تُرَحِب بكل أبناء مصر في ضيافتها بالأماكن المخصصة لذلك، وليس في مكان الصلاة والعبادة.

- التأكيد على احتياج الإيبارشية لمزيد من الآباء الكهنة، لذلك سيتم ٥ كهنة جدد، لخدمة مذبح الرب بالإيبارشية (كهنة عموم). 

- التشجيع على تنظيم رحلات لزيارة المتحف المصري الكبير.

إيبارشية حلوان المتحف المصري الانبا ميخائيل أسقف ايبارشية حلوان كنيسة السيدة العذراء

الجريدة الرسمية