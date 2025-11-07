كل ما تريد معرفته عن قرض السيارة في البنك الزراعي

18 حجم الخط

يستفسر الكثيرون عن تفاصيل تمويل شراء السيارات في البنك الزراعي.

وأوضح مسئولو البنك الزراعي أن قرض السيارة متاح للموظفين وأصحاب الأعمال الحرة سواء بتحويل الراتب-القسط أو بدون تحويل الراتب أو عملاء البنك من أصحاب الشهادات والودائع فترات السداد تصل إلى 7 سنوات.



وكشف البنك الزراعي عن تفاصيل تمويل قرض السيارة في الخطوات التالية:

اقل مقدم للسيارة هو 25%.

متاح سداد مقدم حتى 70%

تمويل السيارة يصل إلى 5 ملايين جنيه بناء على الدراسة الائتمانية للعميل.

الأوراق المطلوبة

صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

إيصال مرافق حديث لا يتجاوز آخر 3 اشهر.

عرض سعر للسيارة من المعرض.

مفردات مرتب حديثه عن آخر شهر.

تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط فى حالة التحويل. سعر العائد 20.75%

في حالة عدم تحويل الراتب 24.75%

سجل تجارى حديث + كشف حساب بنكى عن اخر عام (فى حالة الأعمال الحرة سعر العائد 31%).

حضرتك تقدر تقدم طلب القرض فى جميع فروع البنك المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية.

ومن جانب آخر يقدم البنك الزراعي خدمات عديدة للعملاء ومنها خدمات بطاقات الخصم المباشر لحسابات المعاملات الإسلامية.

وتشمل قائمة المميزات في بطاقات الخصم المباشر لحسابات المعاملات الإسلامية ما يلي:

ربط البطاقة بالحسابات المفتوحة في كافة فروع المعاملات الإسلامية.

السحب والإيداع من كافة ماكينات الصراف الآلي ATM.

إمكانية السحب أو الإيداع من خلال ماكينات نقاط البيع POS.

استخدام البطاقة في التسوق عبر الإنترنت.

بطاقة لا تلامسية تتيح لك التسوق بسهولة وأمان.

البطاقة صالحة لمدة 5 سنوات وتجدد تلقائيًّا.

تصدر البطاقات للعملاء من سن 21 عامًا.

خدمة عملاء على مدار 24 ساعة يوميًّا.

إمكانية إصدار بطاقة بدل فاقد/ تالف من كافة الفروع.

كشف حساب مختصر مجانًا من ماكينات الـ ATM الخاصة بالبنك.

ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء بنك الزراعي المصري حول ضرورة وجود دراسة جدوى لتمويل الأنشطة الصناعية والمصانع.

وأوضح مسئولو البنك الزراعي، أنه لا بد من أن تتضمن أوراق القرض في الأنشطة الصناعية دراسة جدوى للمشروع.

