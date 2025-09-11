قبل شراء السيارات الكهربائية، نصائح هامة للحفاظ على العمر الافتراضي للبطاريات

الجمعة 12 سبتمبر 2025
قدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عدة نصائح للمواطنين للتوسع في استخدام السيارات الكهربائية، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في الطاقات المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية.

نصائح شراء والحفاظ على عمر بطاريات السيارات الكهربائية 


وقدمت الشركة عدة نصائح للمواطنين عن أنواع الشحن والبروتوكولات لـ السيارات الكهربائية وهي كالتالي: 

  • AC (التيار المتردد) وهو الشحن من المنزل بقدرة 220 فولت، ويكون أسرع من خلال الـ Wallbox، وهو مناسب للشحن اليومي في البيت.
  • DC (التيار المستمر) وهو الشحن السريع وهو موجود في المحطات العامة، ويمكن للمواطن شحن 80% من بطارية السيارة خلال 30 دقيقة، وهو يحتاج إلى تجهيزات خاصة لا تتوفر بالمنازل.
  • الشحن البطيء يحتاج فيشة عادية 220 فولت، ويستغرق من 8–15 ساعة
  • الشحن المتوسط (AC Wallbox) بقدرة تتراوح من 3.7 – 22 كيلووات، ويحتاج من 3–6 ساعات ويعتبر هو الأفضل للمنازل.
  • الشحن السريع (DC Fast Charging) بقدرة من 50 – 350 كيلووات، ويمكنه شحن 80% خلال مدة تتراوح من 20–40، ويمتاز في حالات السفر، وليس خيار افضل للتوفير لتركيبه بالمنازل.

خطوات اختيار شواحن السيارات الكهربائية 

وقدمت الشركة أيضا عدة نصائح خاصة بالبروتوكولات وشواحن وهي كالتالي:

  • الصيني وهو منتشر في الصين وبالتالي يستخدم للسيارات المستوردة من هناك.
  • الأوروبي (Type 2 / CCS2) وهو الأكثر انتشارًا في مصر وأوروبا، وبيسمح بشحن AC وDC.
  • الياباني (CHAdeMO) وهو مستخدم في السيارات نيسان وميتسوبيشي.
  • الأمريكي (CCS1) ويستخدم في السيارات المستوردة من أمريكا.

وأكدت الشركة ضرورة اختيار المقابس وفقا لنوع السيارات، ويكون شحن السيارات خلال ساعات الليل، وعدم ترك السيارات على الشحن السريع يوميا خاصة أنه يؤثر على عمر البطارية، فضلا عن ضرورة الحفاظ على الكابل والمقبس، وتنظيفهم بدورية مستمرة من الأتربة والرطوبة.

