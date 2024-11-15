مزايا محفظة البنك الزراعي وشروط الاشتراك

يبحث العديد من عملاء البنك الزراعي عن مزايا المحفظة الإلكترونية على الهاتف المحمول.

ومحفظة البنك الزراعي Agri wallet هي تطبيق على الهاتف يسمح للعملاء بأرسال واستقبال الأموال بطريقة سهلة وبسيطة دون الحاجة إلى فتح حساب بنكي.

وتشمل قائمة المزايا في محفظة البنك الزراعي مايلي:

السحب والإيداع بطريقة سهلة وبسيطة من خلال فروع البنك المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وأيضا من خلال ماكينات الصراف الآلى المختلفة الداعمة للخدمة.



بالإضافة إلى خدمات سداد الفواتير والتبرعات، وأيضا بعض الخدمات الحكومية مثل دفع مخالفات المرور وتجديد رخص السيارة وحجز تذاكر وسداد مصروفات بعض المدارس وخدمات أخرى كثيرة، بالإضافة أيضا إلى خدمة الشراء باستخدام QR Code (الماسح الإلكتروني) والمتاحة في العديد من المتاجر.

وتضم شروط فتح المحفظة في البنك الزراعي مايلي:

- أن يكون العميل مصرى الجنسية.

-أن لا يقل سن العميل عن 16 عاما.

- بطاقة الرقم القومي سارية.

- رقم الهاتف وأن يكون مسجل باسم العميل وأن لا يكون مسجل عليه أي محفظة إلكترونية في أي من البنوك الأخرى أو شركات الاتصالات.

-التوجه إلى أقرب فرع لتسجيل استثماره التسجيل.

- بعد قيام الفرع بالتسجيل تصل رسالة للعميل تفيد بنجاح التسجيل في المحفظة.

-حد الاستخدام اليومى للمحفظة 60000 جم والحد الأقصى لرصيد المحفظة 200,000