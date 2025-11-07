السوبر المصري، الأهلي يبدأ تحضيراته اليوم لمباراة الزمالك

18 حجم الخط

يبدأ الاهلي اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة غريمه التقليدي نادي الزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في العاصمة أبو ظبي بعد غد الأحد.

موعد نهائي كأس السوبر المصري

ويقام نهائي كأس السوبر المصري، الأحد المقبل، بين الأهلي الذي تخطى سيراميكا في نصف النهائي بالفوز 2-1، والزمالك الذي أقصى بيراميدز من نصف النهائي.

وتنطلق المباراة النهائية في تمام الساعة 5.30 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لنهائي السوبر المصري

وتنقل قنوات أون سبورت ودبي وأبو ظبي مباراة الأهلي والزمالك فى نهائى السوبر المصري.

