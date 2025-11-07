النقابة تعلن الحرب على فوضى المهرجانات: خطة صارمة لمواجهة الفساد وضبط المشهد الغنائي

18 حجم الخط

في خطوة وصفت بأنها الأجرأ منذ سنوات، أعلنت نقابة المهن الموسيقية عن خطة شاملة لمواجهة ما أسمته بـ«فساد مطربي المهرجانات» وضبط إيقاع الساحة الغنائية، التي شهدت في السنوات الأخيرة انفلاتًا فنيًا وأخلاقيًا أثار الجدل داخل الوسط وخارجه.



الخطة الجديدة تهدف، بحسب مسؤولي النقابة، إلى إعادة الاعتبار لقيم الفن واحترام الذوق العام، بعد سلسلة من التجاوزات التي مست صورة الغناء المصري في الداخل والخارج.

تتضمن خطة النقابة ثلاث مراحل رئيسية:

التنقية والمراجعة: وتشمل تشكيل لجنة فنية وقانونية لمراجعة تراخيص مطربي المهرجانات والتأكد من التزامهم بالمعايير الفنية والأخلاقية المنصوص عليها في لوائح النقابة.

وأوضحت مصادر بالنقابة أن «الأسماء التي يثبت تورطها في مخالفات مالية أو سلوكية سيتم شطبها فورًا دون تهاون».

المتابعة والرقابة:

وتشمل إطلاق وحدة رصد إلكترونية لمتابعة المحتوى الذي ينشره المطربون عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل، ومحاسبة من يروّج لمضامين خادشة أو تحريضية.

كما يجري التنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية لضبط الحفلات غير المرخصة التي تُقام خارج نطاق القانون.

التأهيل والتقويم:

فتح باب التدريب والتأهيل الفني لمن يرغب في تصحيح مساره، عبر ورش موسيقية وتدريبات صوتية تشرف عليها لجنة مختصة من كبار الموسيقيين. وتؤكد النقابة أن الهدف ليس الإقصاء بل الإصلاح، شرط الالتزام بضوابط المهنة واحترام القيم الفنية.

تصريحات رسمية:

قال نقيب المهن الموسيقية في تصريح خاص: «لن نسمح بعد اليوم بأن يتحول الغناء إلى وسيلة للابتذال أو تجارة بالمشاعر. الفن رسالة، ومن لا يحترم رسالته لا مكان له بيننا».

وأضاف أن النقابة «لن تكتفي بالعقوبات الإدارية، بل ستتخذ إجراءات قانونية ضد كل من يثبت تورطه في التلاعب بالأذواق أو الإضرار بسمعة الفن المصري».

ردود الفعل:

رحّب عدد من النقاد والخبراء بخطوة النقابة، معتبرين أنها تصحيح لمسار الفن الشعبي الذي انحرف عن جوهره، فيما طالب آخرون بعدم الاكتفاء بالعقوبات، بل بضرورة وضع رؤية فنية متكاملة لإحياء التراث الشعبي وتقديم بدائل حقيقية للشباب.

