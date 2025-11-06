الخميس 06 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

إجمالي إيرادات فيلم "السادة الأفاضل" منذ طرحه بالسينمات

فيلم السادة الأفاضل
فيلم السادة الأفاضل
يواصل فيلم “السادة الأفاضل" تحقيق إيرادات جيدة في شباك تذاكر دور العرض السينمائي المصري منذ طرحه في شهر أكتوبر الماضي. 

إيرادات فيلم السادة الأفاضل 

وتجاوزت إجمالي إيرادات فيلم “السادة الأفاضل” 33 مليون جنيه في شباك التذاكر المصري حتى الآن. 

قصة فيلم السادة الأفاضل 

تدور أحداث الفيلم في قرية مصرية، حول عائلة أبو الفضل التي يفجعها موت الأب، جلال. سرعان ما يكتشف ابناه طارق، الذي يُجبر على تحمل مسئولية الأسرة، وحجازي الطبيب العائد من القاهرة، أن والدهما لم يكن الرجل البسيط الذي عرفاه. 

يتضح أن جلال كان متورطًا في تجارة الآثار ولديه شبكة معقدة من الأسرار والديون التي تهدد بتمزيق العائلة وتوريطها في صراعات خطيرة.

أبطال فيلم السادة الأفاضل 

فيلم “السادة الأفاضل” بطولة كوكبة من النجوم هم: محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، وغيرهم، من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي. 

