مؤتمر جماهيري حاشد لدعم وليد فرعون أمين الجبهة الوطنية في انتخابات مجلس النواب

نظم حزب الجبهة الوطنية، مؤتمرًا جماهيريًّا حاشدًا بمحافظة الدقهلية لدعم مرشحي “القائمة الوطنية” لانتخابات مجلس النواب عن دائرة دكرنس وبني عبيد وشربين النائب وليد فرعون أمين الحزب بالدقهلية.

أقيم المؤتمر الانتخابي الجماهيري بأرض المقابر القديمة بجوار مسجد الرحمة بدكرنس، بحضور سيد القصير الأمين العام للحزب والنائب وليد فرعون امين حزب الجبهة بالدقهلية، ونخبة من قيادات الحزب ولفيف من القيادات البارزة، وابناء الدائرة والعائلات والرموز المجتمعية.

وجه السيد القصير التحية لأهالي الدقهلية، مؤكدًا أنها محافظة أنجبت قامات علمية ووطنية عظيمة في تاريخ مصر، من بينهم الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي، مشيرًا إلى أن الحزب يضم قيادات ذات خبرات واسعة وقصص نجاح متميزة، قادرة على صناعة الفارق داخل البرلمان المقبل.

وأكد الأمين العام، أن حزب الجبهة الوطنية حزب داعم للدولة المصرية، والأولويات المواطن في التنمية والاستقرار، موضحًا أن الحزب يركز على قضايا التعليم والصحة والزراعة والصناعة والشباب والمرأة باعتبارها جناحي التنمية الوطنية، مشددًا على أن الحزب يمتلك أجندة تشريعية متكاملة لخدمة المواطن وتعزيز دوره داخل البرلمان.

وأضاف القصير، أن الحزب لا يعتمد على الأفراد بل على فريق عمل متكامل من الخبراء والمتخصصين لدعم نوابه، قائلًا: "المرشح القوي هو من يقف خلفه بيت خبرة، وحزب مؤسسي قادر على تقديم الدعم الفني والتشريعي المستمر."

وشدد القصير، على أن الحزب يسعى لتشكيل هيئة برلمانية قوية تعبر عن المواطن المصري، مؤكدًا أن المعارضة ليست هدفًا في حد ذاتها، بل وسيلة لتصحيح المسار وتقديم حلول واقعية، مضيفًا: "لن نعارض لمجرد المعارضة، بل سندعم كل ما يخدم الدولة والمواطن، وسنقدم بدائل مدروسة حين نختلف".



وحث المواطنين على ضرورة المشاركة الانتخابية قائلًا: "هنبهر العالم بمشهد ديمقراطي في الانتخابات".

وأوضح سبب اختيار القائمة الوطنية من أجل مصر لأن القائمة تضم 12 حزبًا لتوجهات وأيديولوجيات مختلفة تجمعت تحت راية الوطن.



ومن جانبه قال وليد فرعون، مرشح حزب الجبهة الوطنية لانتخابات مجلس النواب عن دائرة دكرنس وبني عبيد وشربين، إنه يخوض الانتخابات برغبة صادقة في استكمال ما بدأه خلال دورة 2020، مؤكدًا: "أنا ابن الشارع، وكل بيت في دكرنس بيتي، وكل أهل شربين ودكرنس أهلي".

وأوضح فرعون، أنه يضع في مقدمة أولوياته تحت القبة قضايا المواطنين اليومية، خاصة ما يتعلق بتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، ودعم الفلاحين، وتطوير البنية التحتية في القرى والمراكز، مشددًا على أن تمثيله للناس نابع من تواجده الدائم بينهم ومعايشته لمشكلاتهم الحقيقية، مؤكدًا التزامه بالعمل الجاد لتحقيق مطالبهم.

وأضاف، أن الحزب يسعى لتكوين برلمان قوي وواعٍ، يدعم الدولة ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدًا أن المال السياسي لا يصنع وطنًا ولا يعبر عن إرادة شعبية حقيقية.

وأكد، على تقديره للهيئة الوطنية للانتخابات وما تقوم به من جهود لضمان نزاهة العملية الانتخابية، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الواسعة ودعم المرشحين الوطنيين.

