اختراق مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي وتخوفات من كشف بيانات حساسة

كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الجمعة، عن تعرض مكتب الميزانية في الكونجرس لاختراق يشتبه أنه نفذ من قبل جهة أجنبية.

ونبهت الصحيفة إلى أن الاختراق الخارجي قد يؤدي إلى كشف بيانات أبحاث مالية يستخدمها الكونجرس الأمريكي لصياغة التشريعات.

وذكرت الصحيفة أن المسؤولين اكتشفوا الاختراق في الأيام الأخيرة، وسط حالة من القلق بشأن الوصول إلى الاتصالات بين مكاتب المشرعين والباحثين غير الحزبيين، من قبل خصم أو أحد وكلائه الرقميين، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني الداخلي وسجلات الدردشة في المكتب.
 

