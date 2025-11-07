الجمعة 07 نوفمبر 2025
حوادث

ضبط 5 متعاطين للمواد المخدرة ومخالفات بالطرق الزراعية خلال 24 ساعة

حملة مرورية، فيتو
حملة مرورية، فيتو
وجهت قوات الإدارة العامة للمرور  حملة مكبرة استهدفت الطرق الزراعية، خلال  24 ساعة، أسفرت عن  ضبط 5 متعاطين المواد المخدرة من قائدي سيارات النقل الثقيل ضبط 1129 مخالفة تجاوز سرعات و109 مخالفات السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 56 دراجة نارية مخالفة، 80 مخالفة موقف عشوائي، 132 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وتواصل  الإدارة العامة للمرور، شن عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

 

بعد إزالة آثار حادث انقلاب ميكروباص، انتظام حركة المرور على الطريق الغربي بالفيوم

txt

محمد عبد الجليل يكتب: رادار المرور يكشف جريمة سرقة سيارة.. صور اللص أثناء قيادته المركبة بدون حزام.. وصاحبها يصرخ: امسك حرامي

