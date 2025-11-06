محمد عبد الجليل يكتب: رادار المرور يكشف جريمة سرقة سيارة.. صور اللص أثناء قيادته المركبة بدون حزام.. وصاحبها يصرخ: امسك حرامي

18 حجم الخط

في واقعة هي مزيج غريب بين الدراما البوليسية والخطأ الساذج، تحولت رسالة تنبيه بمخالفة مرورية إلى دليل قاطع يكشف وجه سارق سيارة في مصر. المواطن "محمود" الذي تعرض لسرقة سيارته الخاصة، لم يكن يتوقع أن تأتي الإغاثة والدليل الأول على هوية الجاني من "الرادار الذكي" التابع لوزارة الداخلية.

رسالة "مخالفة" كشفت المستور!

بدأت القصة بعد أيام من إبلاغ "محمود" بسرقة سيارته من أمام منزله في بنها. وبينما كان ينتظر أي خيط يقود للقبض على الجاني، فوجئ برسالة نصية على هاتفه المحمول، تفيد بتسجيل مخالفة مرورية على سيارته المسروقة. الغريب أن الرسالة تضمنت رابطًا لصور المخالفة التي التقطتها كاميرا الرادار على الطريق السريع.

عندما فتح "محمود" الصور، لم ير سيارته فحسب، بل رأى بوضوح تام وجه السائق الجديد! كان اللص يقود السيارة بسرعة، ومرتكبًا مخالفة أخرى هي عدم ارتداء حزام الأمان، الأمر الذي دفع الرادار إلى التقاط صورة واضحة ومكبرة لوجه السائق مع لوحات السيارة.

صرخة "محمود" على الإنترنت: "تحديث يا جماعة، مخالفة جديدة إمبارح، الصورة الرابعة ووشه ظاهر! اللهم ردّ إليّ ضالتي. العربية دي بتاعتي واتسرقت مني الأربعاء... آخر صورة التقطت له على طريق الأوتوستراد اتجاه حلوان. اللي يعرف طريقها يبلغ عنها."

غباء السارق... ذكاء الرادار!

لقد تحول نظام المرور، المصمم لفرض الانضباط على الطرق، إلى "محقق رقمي" بامتياز، حيث قدم الرادار للضحية أقوى دليل إثبات: صورة عالية الوضوح للجاني أثناء ارتكاب فعل السرقة والقيادة المتهورة. ما يعتبر غرامة بسيطة للسائق العادي، تحول إلى دليل جنائي لا يمكن إنكاره ضد السارق.. وأن هذه الصورة، بما تحمله من تفاصيل، تُعد دليلًا فنيًا قويًا يمكن للجهات الأمنية الاعتماد عليه لتحديد هوية المتهم عبر قاعدة بيانات الصور والبصمات، أو عبر التعميم على ملامحه.

تفاعل مجتمعي يدعو للقبض على الجاني!

لاقت قصة "محمود" تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول الآلاف صورة السارق المنشورة من الرادار، مطالبين بسرعة التحرك لضبطه.

كما وجه البعض رسالة ساخرة إلى السارق: "لم تكتفِ بالسرقة، بل أهديت صاحب السيارة صورتك التذكارية!"

ومن المنتظر أن تبذل الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على المتهم.

