الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة كابلات الإنترنت في سوهاج

حبس المتهمين
حبس المتهمين
18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابي 4 ايام بتهمة سرقة كابلات الإنترنت باستخدام سيارة نقل بدائرة مركز طما بـمحافظة سوهاج.

 

سرقة كابلات الإنترنت بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر مجموعة من الأشخاص أثناء قيامهم بسرقة كابلات الإنترنت باستخدام سيارة نقل بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج.

ضبط تشكيل عصابي سرق كابلات الإنترنت بسيارة نقل

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بالواقعة، وتمكنت فرق البحث من تحديد وضبط المتهمين وعددهم 7 أشخاص، مقيمين في محافظات القاهرة والجيزة وأسيوط وسوهاج.

 

واعترف المتهمون خلال التحقيقات بارتكابهم السرقة بعد ارتداء ملابس مشابهة لزي عمال إحدى الشركات لإيهام المارة، حيث قاموا بسحب الأسلاك والاستيلاء عليها وبيعها لثلاثة عملاء سيئي النية، تم ضبطهم جميعًا.

 

وعُثر بحوزة المتهمين على المسروقات والسيارة والأدوات المستخدمة في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سرقة كابلات الإنترنت في سوهاج سرقة كابلات الإنترنت سوهاج كابلات الانترنت مركز طما سرقة كابلات الإنترنت بسوهاج كابلات الإنترنت بسوهاج محافظة سوهاج

مواد متعلقة

لتغيبهم عن العمل، إحالة 14 طبيبا وعاملا بوحدة الطليحات الصحية بسوهاج للتحقيق

إصابة 10 معلمين في تصادم ميكروباص بتروسيكل بسوهاج

الأكثر قراءة

الدوري الأوروبي، روما يتقدم على رينجرز 0/2 في الشوط الأول

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

خبير أثري يرد على مزاعم إيدي كوهين بشأن بناء إسرائيل لـ الأهرامات

شبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق بلبيس – بنها

هل يمكن فتح حساب بالبطاقة الشخصية فقط في بنك مصر؟

بعد تخطي سيراميكا، موعد مباراة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

يسجل 12.91 جنيه في هذا البنك، سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

تعرف على سعر الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المرأة العجوز في المنام وعلاقتها بالابتعاد عن المعاصي

فضل قراءة سورة يس ليلة الجمعة للميت

هل يجوز تأخير الصلوات الخمس وجمعها في آخر اليوم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية