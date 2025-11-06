حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة كابلات الإنترنت في سوهاج

18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابي 4 ايام بتهمة سرقة كابلات الإنترنت باستخدام سيارة نقل بدائرة مركز طما بـمحافظة سوهاج.

سرقة كابلات الإنترنت بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر مجموعة من الأشخاص أثناء قيامهم بسرقة كابلات الإنترنت باستخدام سيارة نقل بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج.

ضبط تشكيل عصابي سرق كابلات الإنترنت بسيارة نقل

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بالواقعة، وتمكنت فرق البحث من تحديد وضبط المتهمين وعددهم 7 أشخاص، مقيمين في محافظات القاهرة والجيزة وأسيوط وسوهاج.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات بارتكابهم السرقة بعد ارتداء ملابس مشابهة لزي عمال إحدى الشركات لإيهام المارة، حيث قاموا بسحب الأسلاك والاستيلاء عليها وبيعها لثلاثة عملاء سيئي النية، تم ضبطهم جميعًا.

وعُثر بحوزة المتهمين على المسروقات والسيارة والأدوات المستخدمة في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

