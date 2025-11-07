الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بدء غلق محور 3 يوليو كليا، تعرف على التحويلات المرورية الجديدة

غلق محور 3 يوليو
غلق محور 3 يوليو كليا، فيتو
18 حجم الخط

وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، منذ قليل، الحواجز الحديدية وخدمات مرورية بمحيط غلق محور 3 يوليو في الاتجاهين كليًّا لمدة 6 ساعات لليوم الثالث، بسبب استكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية بمحور 3 يوليو (امتداد كوبري شمال طرة) أعلى طريق كورنيش النيل بجوار دار الأشغال العسكرية.

 

تحويلات مرورية لمحور 3 يوليو

وبيَّنت إدارة مرور القاهرة التحويلاتِ المرورية اللازمة للتسهيل على قائدي المركبات، وهي كالتالي:

القادم من مناطق حلوان اتجاه المعادي يسلك يمينًا مطلع كوبري شمال طرة ثم الدوران والعودة من المأوى الدوراني بعد الكوبري للعودة إلى محور كورنيش النيل مرة أخرى في اتجاه المعادي.

 

القادم من المعادي اتجاه حلوان يسلك أسفل جسم كوبري 3 يوليو بممر عرضه لا يقل عن 4 أمتار، ثم يعود مرة أخرى إلى محور الكورنيش باتجاه حلوان.
 

غلق محور 3 يوليو كليا

كانت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أعلنت إجراء تحويلات مرورية جديدة اعتبارًا من منتصف الأربعاء 5 نوفمبر 2025، وذلك ضمن خطة استكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية بمحور 3 يوليو (امتداد كوبري شمال طرة) أعلى طريق كورنيش النيل بجوار دار الأشغال العسكرية.

 

وأضافت الإدارة العامة لمرور القاهرة تتطلب تلك الأعمال غلقًا كليًّا للاتجاهين لمدة 15 يومًا، على أن تتم الأعمال خلال الفترة من الساعة 12:05 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا يوميًّا، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة ومنع التكدسات.

 

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة أنها قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع اللافتات الإرشادية والمساعدات الفنية لتأمين موقع الأعمال وضمان سلامة وأمن المواطنين طوال فترة التنفيذ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محور 3 يوليو غلق محور 3 يوليو تحويلات مرورية لمحور 3 يوليو الإدارة العامة لمرور القاهرة مرور القاهرة غلق محور 3 يوليو كليا

مواد متعلقة

بداية من الغد ولمدة 15 يوما، غلق محور 3 يوليو كليا لاستكمال الأعمال الإنشائية

إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص وسيارة نقل على محور المحمودية بالإسكندرية

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

شبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

خبير أثري يرد على مزاعم إيدي كوهين بشأن بناء إسرائيل لـ الأهرامات

هل يمكن فتح حساب بالبطاقة الشخصية فقط في بنك مصر؟

ريال بيتيس يهزم أولمبيك ليون بثنائية نظيفة في الدوري الأوروبي

بعد تخطي سيراميكا، موعد مباراة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

ابنة كريم محمود عبد العزيز تثير الجدل بسبب الهجوم على دينا الشربيني وروبي

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

يسجل 12.91 جنيه في هذا البنك، سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

تعرف على سعر الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 7 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية المرأة العجوز في المنام وعلاقتها بالابتعاد عن المعاصي

فضل قراءة سورة يس ليلة الجمعة للميت

المزيد
الجريدة الرسمية