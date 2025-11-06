قنصل مصر بدبي: جاهزون لانطلاق انتخابات مجلس النواب ونتطلع لمشاركة أسرية بالعرس الانتخابي

18 حجم الخط

أكد السفير حسام حسين، قنصل مصر العام في دبي، أن القنصلية استكملت استعداداتها لانطلاق عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب، والمقرر أن تبدأ غدا ضمن المرحلة الأولى التي تشمل 14 محافظة.

حملات توعية ولقاءات مع الجالية المصرية

وأوضح السفير حسام حسين أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ حملات توعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتعريف المواطنين بمواعيد وتفاصيل العملية الانتخابية، إلى جانب عقد أكثر من لقاء مع أعضاء الجالية المصرية في دبي لتشجيعهم على المشاركة الفعالة.

أجواء أسرية واحتفالية داخل القنصلية

وأشار القنصل العام إلى أن الجالية المصرية في دبي تتميز بروح الأسرة الواحدة، حيث تحرص العديد من الأسر على الحضور والمشاركة مع أبنائها، مضيفًا: "نرحب بكل الأسر التي تصطحب أطفالها، ونتمنى أن تكون المشاركة في الانتخابات بمثابة عرس ديمقراطي يعبر عن حب المصريين لوطنهم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.