وزارة الشئون النيابية تنشر إنفوجرافا توعويا حول انتخابات مجلس النواب

واصلت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حملتها التوعوية في زيادة الوعي الانتخابي، بنشر إنفوجراف عن الدعاية الانتخابية، وذلك إطار استمرار الدور الذي تقوم به الوزارة.

وكانت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أصدرت بيانًا، اليوم الخميس، قالت فيه: إنها في إطار استمرار الدور الذي تقوم به في زيادة الوعي الانتخابي، وفي إطار تفعيل جانب التواصل السياسي، تنشر اليوم إنفوجرافًا لتعريف المواطنين بالهيئة الوطنية للانتخابات.. دورها في إدارة الانتخابات.. اختصاصاتها.. استقلالها.. أعضائها.

تفاصيل الدوائر الانتخابية

كما تنشر وزارة الشئون النيابية، إنفوجرافًا ثان، يتعلق بكل المعلومات عن الدوائر الانتخابية، فيما يخص العدد والتوزيع الجغرافي.

إتاحة المعلومات بغرض التوعية السياسية

وأضافت الوزارة في بيانها، أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، شدد على ضرورة استمرار إتاحة كل المعلومات التوعوية السياسية، قبل بدء انتخابات مجلس النواب، لتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية بسلاسة، في ظل الدور الذي تضطلع به الوزارة فيما يتعلق بالتواصل السياسي.

وتقدم وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وجبة معلوماتية سياسية اليوم، تجيب فيها عن كل الأسئلة المتعلقة بالهيئة الوطنية للانتخابات، وتقدم فيها أسماء الأعضاء، واختصاصات الهيئة وفقًا للدستور، واستقلاليتها، حتى يتسنى للمواطن معرفة من يدير العملية الانتخابية.

كما تتيح وزارة الشئون النيابية، معلومات تتعلق بكل ما يخص الدوائر الانتخابية من حيث العدد والتوزيع الجغرافي، وكل ما يدور في ذهن المواطن بشأن هذه المعلومات.

